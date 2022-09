The Estée Lauder Companies et BALMAIN entrent en partenariat pour lancer BALMAIN BEAUTY





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") et BALMAIN ont signé un accord de licence pour développer, produire et distribuer collaborativement une gamme innovante de produits de beauté s'adressant aux consommateurs de produits de luxe du monde entier: BALMAIN BEAUTY. La collaboration devrait être lancée à l'automne 2024, avec l'objectif de transformer le monde du luxe, de la couture et de la beauté grâce à un design d'exception, un savoir-faire unique et un engagement indéfectible en faveur de l'innovation.

En 1945, lorsque le fondateur Pierre Balmain a présenté son "Nouveau style français", audacieux, frais et féminin, la Maison Balmain a aidé le Paris d'après-guerre à retrouver son titre de capitale mondiale de la mode. Sous le leadership visionnaire de son directeur artistique Olivier Rousteing depuis 2011, BALMAIN s'appuie aujourd'hui sur l'héritage de Pierre Balmain, notamment sur les nombreuses archives qui apportent une source d'inspiration intarissable et sur le légendaire savoir-faire de l'atelier Balmain, afin de garantir le succès du "Style français renouvelé" de Rousteing. Tout en rendant hommage au passé, Rousteing a joué un rôle pionnier dans la promotion d'un monde de la mode plus inclusif, alors que lui et son équipe renforcent également les capacités de design en puisant dans les techniques de couture parisiennes afin de perfectionner les dernières grandes avancées du 21e siècle.

Créé en 1946 par Estée Lauder, entrepreneure d'exception, The Estée Lauder Companies est aujourd'hui le chef de file mondial des produits de beauté de prestige et de luxe, qui célèbre la diversité du monde et invite chacun à exprimer sa beauté personnelle. En tant que seule entreprise exclusivement spécialisée dans le maquillage, les soins pour la peau, le parfum et les soins capillaires de prestige et de luxe, ses marques sont vendues dans quelques 150 pays et territoires. Cette entreprise familiale défend des valeurs immuables, une riche histoire, une passion pour la créativité et l'innovation et le désir de repousser les limites pour inventer l'inattendu. En puisant son inspiration dans les travaux audacieux et révolutionnaires d'Estée Lauder, qui a contribué à inventer le secteur de la beauté tel que nous le connaissons aujourd'hui, la société se place à l'avant-garde des questions sociales et environnementales, avec l'équité et la durabilité comme priorités absolues.

"Depuis plus de dix ans, mon équipe BALMAIN et moi-même repoussons les frontières du possible dans le monde de la mode", explique M. Rousteing. "Nous sommes déterminés à refléter la manière dont la génération éclectique d'aujourd'hui souhaite vivre et s'habiller. Afin de renforcer nos capacités dans les produits de beauté, il était donc évident qu'il nous fallait un partenaire qui comprenne et partage notre philosophie. L'équipe de The Estée Lauder Companies a immédiatement et clairement indiqué qu'elle soutenait la vision de BALMAIN, ainsi que son objectif d'être un acteur disruptif dans le secteur mondial des produits de beauté de luxe. Fort de cette synergie, et en sachant qu'Estée Lauder est un modèle d'excellence, je dois dire que j'ai hâte de travailler avec eux."

Guillaume Jesel est nommé président, marques mondiales, TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY et développement commercial des produits de luxe, avec prise d'effet immédiate. "BALMAIN et Olivier Rousteing sont des forces visionnaires de la mode mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec eux pour élargir l'univers BALMAIN et créer un nouvel espace dans les produits de beauté de luxe qui reflète clairement l'esprit inclusif et audacieux de la marque", déclare M. Jesel.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies ("ELC") est un des leaders mondiaux de la fabrication, du marketing et de la vente de produits de qualité de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Aerin Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

À propos de BALMAIN

Depuis plus de dix ans, Olivier Rousteing, directeur artistique de BALMAIN, consolide avec inventivité le formidable héritage de Pierre Balmain, tout en restant toujours fidèle à sa volonté de créer des pièces reflétant la manière dont la clientèle mondiale et inclusive de BALMAIN souhaite vivre aujourd'hui. Le résultat est une silhouette, un style et une attitude BALMAIN instantanément reconnaissables, qui mettent en valeur le savoir-faire des ateliers de la maison, tout en rappelant sans relâche son riche héritage parisien. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter balmain.com.

[Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué, y compris ceux dans les citations et ceux relatifs au lancement prévu et aux attentes pour BALMAIN BEAUTY comportent des risques et des incertitudes. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les énoncés prospectifs figurent les conditions économiques actuelles et autres sur le marché mondial, le comportement des revendeurs, fournisseurs et consommateurs, la concurrence, le succès renouvelé de la collaboration entre les parties, la capacité à exécuter le plan, ainsi que les risques décrits dans le rapport annuel d'ELC sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 juin 2022.]

