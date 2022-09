ONWARD annonce la nomination de Vivian Riefberg au conseil d'administration





ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), société de technologie médicale créant des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, annonce aujourd'hui la nomination de Vivian Riefberg en tant que membre non exécutif de son conseil d'administration. Mme Riefberg rejoindra le conseil immédiatement et fera partie du comité de rémunération. Sa nomination au conseil d'administration sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale..

« Vivian Riefberg est une experte reconnue dans les domaines des soins de santé, du gouvernement et de la stratégie. Je suis ravi et honoré de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration », a déclaré le CEO, Dave Marver. « Vivian apporte une riche compréhension des institutions avec lesquelles nous collaborerons pour commercialiser nos thérapies innovantes, y compris la U.S. Veterans Health Administration (l'Administration américaine de la santé des vétérans). Son expérience et ses connaissances seront précieuses alors que nous nous efforçons de créer un tout nouveau domaine thérapeutique dans la neuromodulation et d'aider les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et d'autres handicaps moteurs. »

« ONWARD a l'opportunité de construire une entreprise très spéciale, à la fois performante et impactante », a déclaré Vivian Riefberg. « J'ai eu le privilège de conseiller de nombreuses entreprises de premier plan au cours de ma carrière. ONWARD a la chance d'aider les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière en tirant parti d'une science et d'une technologie révolutionnaires, ainsi que d'une propriété intellectuelle, alimentées par une mission pleine de coeur. »

En 2020, Mme Riefberg a pris sa retraite en tant que Senior Partner de McKinsey & Company, où elle a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable de la Public Sector Practice for the Americas et de co-directrice de la U.S. Health Care practice. Elle a siégé au conseil d'administration mondial de McKinsey & Company et au comité chargé d'évaluer et de développer les partenaires mondiaux. Mme Riefberg est actuellement Professor of Practice de la University of Virginia Darden School of Business, où elle est titulaire de la David C. Walentas Jefferson Scholars Chair. À Darden, Mme Riefberg se concentre sur les soins de santé, le conseil et la stratégie dans les secteurs privé, public et à but non lucratif. Elle met l'accent sur le leadership des cadres supérieurs, y compris le leadership en période d'incertitude et de crise, les solutions et les innovations dans le domaine des soins de santé, et le leadership des femmes.

Mme Riefberg siège aux conseils de Signify Health, K Health et Lightrock, une société d'investissement à impact, ainsi que du Public Broadcasting System (PBS), de Johns Hopkins Medicine, de la Lorna Breen Heroes Foundation et du National Education Equity Lab. Elle est également membre du conseil consultatif du Smithsonian's planned American Women's History Museum. Elle a précédemment siégé au conseil d'administration du U.S. National Institutes of Health (NIH) Clinical Center Board of Governors et du NIH Advisory Board for Clinical Research. Elle a également siégé au conseil d'administration du Partnership for a Healthier America (PHA), un organisme sans but lucratif créé pour mobiliser les efforts en vue de résoudre le problème de l'obésité infantile, dans le prolongement de la campagne Let's Move de la première dame Michelle Obama.

Mme Riefberg intervient fréquemment dans diverses conférences, notamment au Forum économique mondial de Davos. Elle contribue également à des publications sectorielles de premier plan sur l'amélioration des soins de santé aux États-Unis, la productivité du gouvernement et le leadership des femmes.

Elle est titulaire d'un B.A., magna cum laude en histoire du Harvard-Radcliffe College et d'un M.B.A. avec distinction de la Harvard Business School.

A propos d'ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD s'appuient sur plus d'une décennie de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par des systèmes implantables (ARC-IM) ou externes (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière afin de restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu trois désignations de dispositifs révolutionnaires (Breakthrough Device Designations) de la FDA pour les systèmes ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur portable et d'un programmateur sans fil. Les premières données ont été communiquées en septembre 2022 dans le cadre de la première étude importante de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC-EX à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d'un générateur d'impulsions et d'un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a récemment achevé la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARC-IM en mai 2022.

Le siège social d'ONWARD est situé sur le High Tech Campus à Eindhoven, aux Pays-Bas. Une équipe importante est basé à Lausanne, en Suisse, et sa présence américaine s'accroît à Boston, Massachusetts, aux États-Unis. Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site ONWD.com. Pour accéder à notre calendrier financier 2022, veuillez visiter IR.ONWD.com.

Décharge de responsabilité

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans ce communiqué sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société concernant des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, si bien que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Une multitude de facteurs, comprenant, sans s'y limiter, des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des différences significatives entre, d'une part, les événements, performances ou résultats réels et, d'autre part, les développements initialement prévus. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou une révision d'une déclaration prospective énoncée dans le présent communiqué de presse suite à un quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. Ni la société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé ne garantit que les hypothèses sous-tendant ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et n'assume une quelconque responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

