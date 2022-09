STRUCTUBE ÉTEND SES ACTIVITÉS SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL : UN MAGASIN DE GRANDE SURFACE ET UN CENTRE DE DISTRIBUTION SIGNÉS MONTONI





Visuels disponibles ici

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le Groupe Montoni et Structube ont annoncé aujourd'hui la construction d'un nouvel immeuble d'envergure à Saint-Bruno-de-Montarville pour desservir l'ensemble de la région, à l'occasion de la première pelletée de terre du projet. Il s'agit de la 7e collaboration entre l'un des plus grands détaillants de meubles au Canada et le leader québécois en développement immobilier.

Situées sur le boulevard des Promenades, les nouvelles installations incluront un magasin de grande surface de 54?000 pi2 ainsi qu'un entrepôt de 24?000 pi2, stratégiquement positionnées afin d'optimiser l'expérience d'achat et de livraison pour la région. Totalisant un investissement de près de 30 M$, le tout nouveau concept de la future succursale de Structube permettra de présenter la gamme complète des produits de la compagnie et inclura une zone de cueillette pour la clientèle. Les bâtiments seront dessinés par la firme CAMPANELLA & ASSOCIÉS. L'ouverture de cette nouvelle succursale, prévue en avril 2023, contribuera au dynamisme économique de la région et participera à la limitation des émissions de GES par la réduction des distances parcourues par les camions de livraison de Structube.

Le Groupe Montoni est fier de soutenir la croissance nationale de Structube, depuis 2006 pour la construction de son tout premier centre de distribution à Montréal, lequel avait fait l'objet d'un agrandissement en 2013. En 2017, Montoni avait eu le mandat de rénover le magasin de Saint-Léonard, puis, en 2019, celui de construire un nouveau siège social, incluant un magasin et un entrepôt, à Laval. Pour appuyer la présence de Structube en Ontario, le Groupe Montoni a aussi collaboré à l'ouverture d'un magasin de grande surface et d'un centre de distribution à Kanata l'an dernier.

«?Nous sommes reconnaissants de la confiance que Structube démontre à MONTONI depuis 2006 pour l'accompagner dans sa croissance avec un 7e projet. Après la construction de son siège social, de plusieurs succursales et centres de distribution au Québec et en Ontario, nous sommes fiers de participer à la construction de son plus grand magasin et entrepôt à ce jour.?» - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

«?Nous sommes enchantés de pouvoir compter sur l'expertise du Groupe Montoni pour construire nos nouvelles installations. Ces nouvelles constructions représentent des étapes majeures dans la poursuite de nos efforts de croissance. Nous sommes convaincus que cet investissement révolutionnera l'expérience d'achat de mobilier pour la population de la région et poursuivra l'intérêt pour la décoration d'intérieur contemporaine.?» - Marcel Knafo, fondateur de Structube

«?Avoir choisi Saint-Bruno-de-Montarville pour établir ses nouvelles installations dans ce secteur stratégiquement situé près des grands axes routiers est un signe du sérieux que Structube accorde au développement économique de notre région. En plus d'optimiser une offre commerciale, celles-ci contribueront à la consécration de notre ville à titre de pôle important du commerce de détail qui s'insère dans un milieu de vie dynamique.?» - Ludovic Grisé Farand, Maire de Saint-Bruno-de-Montarville

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de près de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

À propos de Structube

Structube est une entreprise de détails de meubles modernes résidentiels avec 80 magasins à travers le Canada et un site web de ventes en ligne. Depuis sa création en 1974, Structube a pour mission de fournir à ses clients une vaste sélection de meubles et d'accessoires modernes au prix le plus bas possible.

Le premier magasin de 4000 pieds carrés a été ouvert en 1980. En 2015 un magasin à grande surface de 50?000 pieds carrés a été inauguré sur le boulevard Métropolitain à Saint-Léonard. Suite au succès obtenu par cette nouvelle formule, la croissance de Structube se poursuit essentiellement avec l'ouverture de mégamagasins et la vente en ligne. L'annonce de la construction de notre plus grand magasin à ce jour à St-Bruno-de-Montarville témoigne notre engagement envers notre clientèle fidèle qui aura maintenant l'opportunité de voir notre gamme complète dans un seul et même endroit totalisant 78?000 pieds carrés.

Pour en savoir plus, visitez www.structube.com.

