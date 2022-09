Saputo célèbre le cinquième anniversaire de la promesse Saputo





MONTRÉAL, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) est fière de souligner le cinquième anniversaire de la promesse Saputo, son approche sociale, environnementale et économique. Fondée sur les valeurs de longue date de Saputo, la promesse Saputo guide les actions quotidiennes de la Société à travers sept piliers afin d'assurer la durabilité à long terme de ses activités et de ses communautés.



Au cours des cinq dernières années, Saputo a intégré sa promesse à ses activités principales, notamment en élaborant des plans stratégiques pour stimuler, soutenir et permettre une croissance durable et en introduisant une rémunération liée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de son régime incitatif à long terme. Voici quelques exemples des réalisations de Saputo :

Environnement : La Société s'est fixé des objectifs clairs liés au climat, à l'eau et aux déchets à atteindre d'ici 2025 et a investi une somme de 50 millions de dollars canadiens sur trois ans (exercices 2021 à 2023) pour financer plus de 65 projets dans le monde entier.

La Société s'est fixé des objectifs clairs liés au climat, à l'eau et aux déchets à atteindre d'ici 2025 et a investi une somme de 50 millions de dollars canadiens sur trois ans (exercices 2021 à 2023) pour financer plus de 65 projets dans le monde entier. Approvisionnement responsable : Saputo a lancé ses engagements en matière de chaîne d'approvisionnement pour 2025 afin de répondre aux enjeux liés à la durabilité au-delà du cadre de ses activités et de soutenir la transition vers une industrie laitière entièrement carboneutre.

Saputo a lancé ses engagements en matière de chaîne d'approvisionnement pour 2025 afin de répondre aux enjeux liés à la durabilité au-delà du cadre de ses activités et de soutenir la transition vers une industrie laitière entièrement carboneutre. Nos employés : Soucieuse d'assurer une meilleure représentation des genres, Saputo compte 25 % de femmes au sein de sa haute direction depuis l'exercice 2022, soit une hausse de 10 % au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, 60% des membres du conseil d'administration sont présentement des femmes.

Soucieuse d'assurer une meilleure représentation des genres, Saputo compte 25 % de femmes au sein de sa haute direction depuis l'exercice 2022, soit une hausse de 10 % au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, 60% des membres du conseil d'administration sont présentement des femmes. Communauté : Saputo a fièrement donné plus de 6 millions de kilos de produits nutritifs aux personnes dans le besoin et a investi 67 millions de dollars canadiens (exercices 2018 à 2022) afin d'améliorer la santé des gens dans les collectivités où elle exerce ses activités.

« Notre promesse nous permet de nous assurer que nous respectons les valeurs sur lesquelles notre Société a été fondée, et nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli au cours des cinq dernières années, a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Saputo inc. La promesse sert de point d'ancrage à notre approche axée sur la croissance et soutient notre objectif de nourrir nos communautés et de bâtir un avenir plus sain grâce à notre passion pour les aliments de qualité. Alors que nous célébrons cette étape marquante, le principe directeur de la promesse, la création d'une valeur partagée, est plus pertinent que jamais pour notre stratégie et nos parties prenantes. Nous avons maintenant entamé la mise en oeuvre de notre plan triennal 2023-2025 relatif à la promesse Saputo, qui nous aidera à poursuivre notre croissance de façon responsable. »

Le plan triennal 2023-2025 relatif à la promesse Saputo vise à garantir que la stratégie de la Société demeure pertinente face aux enjeux ESG prioritaires. Saputo progresse déjà vers l'atteinte de ses objectifs triennaux en mettant l'accent, entre autres, sur l'amélioration de la représentation des genres, de la diversité et de l'inclusion; la réduction de son impact environnemental en respectant ses engagements environnementaux pour 2025; le soutien de la transition vers un système alimentaire durable grâce à ses engagements en matière de chaîne d'approvisionnement; et l'amélioration de la qualité nutritionnelle et de la performance de sa gamme mondiale de produits pour répondre aux besoins des consommateurs.

Pour en savoir plus sur la promesse Saputo et pour consulter le Rapport de la promesse Saputo 2022, rendez-vous au www.saputo.com/fr-ca/notre-promesse.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est l'un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada et le plus important transformateur laitier en Australie et en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook , LinkedIn et Twitter .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques en matière sociale et environnementale, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « but », « objectif », « viser », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur ou à l'emploi d'autres termes semblables. À l'exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 9 juin 2022, qui peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de Saputo, au sedar.com.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l'information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes ne sont valables qu'à la date des présentes ou à la date spécifique de ces énoncés prospectifs. À moins que la législation en valeurs mobilières l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l'occasion, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, Relations avec les investisseurs

1-514-328-3117

Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

[email protected]

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 11:00 et diffusé par :