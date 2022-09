Norge Mining plc : publication du rapport sur les entreprises responsables





Norge Mining plc (« Norge Mining » ou la « Société »), la société d'exploration anglo-norvégienne développant une ressource minérale de classe mondiale dans le sud-ouest de la Norvège, a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport sur les entreprises responsables pour l'exercice 2021.

Norge Mining se concentre sur trois matières premières critiques pour l'UE : le phosphate, le vanadium et le titane. Ces matières premières ont une importance stratégique majeure pour l'Europe, notamment dans le cadre de la transition énergétique verte et de la production alimentaire. Il est urgent de les produire en Europe, de manière à garantir la sécurité de l'approvisionnement et à répondre aux programmes ESG dans lesquels les entreprises mettent l'accent sur la provenance des matières premières pour s'assurer qu'elles proviennent de sources éthiques et durables.

Soucieuse de concrétiser ses ambitions de passer de l'exploration au traitement et à la production, Norge Mining s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de gestion responsable. L'alignement sur les programmes internationaux de développement durable et les directives de divulgation sont au coeur de la stratégie de la société pour devenir une entreprise d'extraction et de traitement solide et responsable.

Le rapport sur les entreprises responsables de la société pour l'exercice 2021, intitulé Creating a Positive Legacy, peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : https://norgemining.com/wp-content/uploads/2022/09/Norge-Mining_Responbsible-Business-Report_2021_.pdf

Le rapport donne l'occasion à toutes les parties prenantes d'évaluer les activités et les performances de la société et tous les commentaires sont les bienvenus.

John Vergopoulos, directeur général de Norge Mining, a déclaré :

« Il s'agit de notre deuxième rapport sur les entreprises responsables et il souligne les progrès significatifs réalisés au cours de l'exercice 2021 dans l'ensemble de l'entreprise, mais surtout sur le plan du développement durable. En tant qu'entreprise de ressources naturelles, nous sommes encore au stade de l'exploration, mais les gisements de classe mondiale que nous avons découverts dans le sud-ouest de la Norvège nous poussent à mettre en place des processus et des politiques qui répondent aux normes les plus élevées en matière de pratiques de développement durable, afin d'être prêts pour la phase d'exploitation ».

« La nécessité de produire des matières premières critiques en Europe n'a jamais été aussi urgente, comme en témoigne la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie et de phosphate en provenance de Russie. Les plans de Norge Mining sont axés sur le développement d'une industrie minière durable en Norvège, qui tienne compte de l'environnement, de la création d'emplois et de l'impact positif au niveau local et européen ».

À propos de Norge Mining

Norge Mining plc est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l'exploration minérale en Norvège.

Les premières estimations des ressources minérales de la Société provenant du projet d'exploration Bjerkreim ont confirmé des gisements d'importance mondiale de vanadium, de titane et de phosphate, des matières premières critiques pour l'UE. La provenance de ces matières premières est d'une importance stratégique significative pour les engagements zéro carbone net, une exigence indispensable conditionnant la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Norge Mining possède 61 licences d'exploration, totalisant plus de 520 000 kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Norvège. La Société mène actuellement un programme de travaux d'exploration, s'appuyant sur des études antérieures effectuées par le Service géologique de la Norvège (NGU). La Société ambitionne de devenir une société d'exploration et d'exploitation minière de premier plan centrée sur la Norvège, durable et d'importance stratégique.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne en exclusivité, Norge Mineraler AS.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.norgemining.com

