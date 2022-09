Est-ce que votre brigadier local brille au-delà des responsabilités de son poste? Sélectionnez-le dès aujourd'hui pour recevoir le prix de Brigadier favori du Canada!





TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Partout au Canada, des brigadiers exceptionnels sont en première ligne pour faire preuve de vigilance, assurer la sécurité des enfants, prendre soin d'eux et créer des liens au sein de la communauté lors des trajets vers l'école et au départ de l'école. Parachute, l'organisme de bienfaisance canadien qui travaille à la prévention des blessures, souhaite recevoir les histoires de ces héros méconnus de la communauté lors de notre concours Le brigadier favori du Canada.

Ce concours annuel a été inauguré en 2005 : c'est l'occasion de célébrer les efforts incroyables des brigadiers dynamiques qui contribuent à la sécurité de nos enfants. En 2022, nous organisons à nouveau ce concours après une pause au cours de la pandémie, grâce à notre partenariat exclusif avec les assurances Desjardins pour la promotion de la sécurité routière.

Trois brigadiers canadiens seront reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés. Chacun d'entre eux recevra 500 $, et chacune de leurs écoles recevra la même somme. N'importe qui peut proposer une nomination : un parent, un enseignant, un directeur ou encore un membre de la communauté. Il suffit d'utiliser le formulaire de nomination en ligne, accessible à l'adresse parachute.ca/fr/le-brigadier. On demandera aux personnes qui sélectionneront les candidats d'expliquer pourquoi leur brigadier mérite de recevoir cette récompense : elles pourront téléverser jusqu'à quatre documents justificatifs, par exemple des photos ou des dessins d'enfants.

Les nominations sont ouvertes dès maintenant. L'échéance est fixée au lundi 14 novembre 2022.

« Le concours Le brigadier favori du Canada est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les brigadiers et l'importance de leur travail pour les communautés scolaires canadiennes », explique Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. « Nous sommes ravis de pouvoir attirer l'attention sur ceux qui protègent les enfants lors de leurs déplacements à pied, en voiture ou en autobus vers et depuis l'école. »

« Les responsabilités assurées par les brigadiers sont indispensables au fonctionnement de nos communautés. Chaque jour, ils travaillent à la promotion de la sécurité des piétons et assurent la sécurité des élèves qui traversent la rue », déclare Valérie Lavoie, Présidente et chef de l'exploitation du groupe d'assurances générales Desjardins. « Je suis ravie que le groupe d'assurances Desjardins soit en mesure d'apporter son soutien à ce concours et d'offrir une visibilité bien méritée aux brigadiers de tout le Canada. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Parachute et notre engagement envers la sécurité des piétons sur notre site Web : parachute.ca.

À propos du Parachute

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la réduction de l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la cause numéro 1 de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 34 ans et coûtent chaque année 29,4 milliards de dollars à l'économie canadienne. À travers la sensibilisation et la défense des droits, Parachute oeuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

