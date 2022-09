La solidité financière de Beneva reconnue par AM Best





QUÉBEC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'agence de notation internationale AM Best accorde d'excellentes notes de crédit à l'ensemble des entités formant le Groupe Beneva inc. (Beneva). En effet, au terme d'analyses rigoureuses, l'agence spécialisée dans le secteur de l'assurance a confirmé la solidité financière de chacune des filiales qui composent Beneva, née du regroupement d'égal à égal de La Capitale et de SSQ Assurance.

La Capitale assureur de l'administration publique inc. et La Capitale assurances générales inc. : La note de solidité financière « A (excellent) » et la note de crédit de l'émetteur « a » ont été accordées à chacune des deux entités. Il s'agit de leur premier exercice public de notation.





Les perspectives attribuées à chacune des notes sont stables.

Pour chacune des filiales de Beneva, AM Best souligne que les notes attribuées reflètent la solidité du bilan financier, la bonne performance opérationnelle, le profil d'affaires équilibré ainsi que la gestion appropriée du risque d'entreprise.

« Nous sommes fiers qu'au terme de sa rigoureuse analyse, l'agence AM Best mette en lumière notre force financière. Celle-ci nous permet de bâtir sur de solides fondations en cette période charnière et de développer un modèle d'affaires moderne, tout en misant sur l'accessibilité et l'efficacité. L'obtention des notes pour chacune des entités formant Beneva marque ainsi un jalon important du déploiement de l'entreprise comme joueur de premier plan dans l'industrie canadienne de l'assurance et des services financiers, » a indiqué le président et chef de la direction, Jean-François Chalifoux.

La confirmation de ces excellentes notes trace la voie en vue d'une éventuelle notation pour Beneva, lorsque sa structure corporative cible sera en place, conformément aux travaux d'intégration déployés à la suite du regroupement. Beneva sera alors un assureur de plein exercice.

Pour plus d'informations au sujet d'AM Best, consultez ambest.com (en anglais seulement).

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.



Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

