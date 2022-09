MTL 24/24 convie les noctambules nombreux et nombreuses au NON-STOP 5e anniversaire le 30 septembre à l'Édifice Wilder





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du succès de son premier projet-pilote en mai dernier à la Société des arts technologiques (SAT), MTL 24/24 invite les noctambules montréalais.e.s à célébrer le 5e anniversaire de sa fondation lors du prochain NON STOP qui aura lieu le vendredi 30 septembre dès 22 h jusqu'au 1er octobre à 9 h, dans le Studio-théâtre et l'Atrium des Grands ballets canadiens de l'Édifice Wilder (1435 rue de Bleury - entrée par la rue Balmoral).

«?Nous sommes très fiers de célébrer cinq ans de travail pour développer l'économie de nuit montréalaise. Le modèle de gouvernance nocturne citoyenne que nous avons mis en place se distingue aujourd'hui à l'international par son caractère innovant. Nous avons confiance que le fruit de nos efforts saura appuyer l'adoption d'une politique de la vie économique nocturne harmonisée avec les besoins des milieux culturels, communautaires et économiques de notre métropole.?» - Mathieu Grondin, directeur général, MTL 24/24

« Nous nous sommes engagés à soutenir la vie nocturne à Montréal, qui est une industrie essentielle au rayonnement international et à l'identité de la métropole. Ce projet pilote s'inscrit dans une volonté de dynamiser un secteur qui est en pleine relance, tout en testant les meilleures pratiques qui nous permettront de développer un modèle sécuritaire et respectueux de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Les résultats du premier projet pilote sont positifs et nous sommes enthousiastes de poursuivre ces expériences en collaboration avec MTL 24/24 », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce deuxième projet-pilote NON STOP s'inscrit dans l'élaboration de la politique de la vie économique nocturne et bénéficie d'une dérogation exceptionnelle de la Ville de Montréal permettant un service de bar après 3 h.

LA NUIT VIVRA JUSQU'AU MATIN EN COMPAGNIE DE CINQ ARTISTES LOCALES QUI OFFRIRONT DES PERFORMANCES MUSICALES !

22 h à 0 h 30 Laurence Matte Élevée dans la maison bohème de ses grands-parents, remplie de trésors collectés lors de voyages dans le monde et de vinyles de tous les continents, Laurence est un véritable creuset d'influences. En exploitant cela, elle crée des paysages sonores dynamiques et émotionnels. Sa musique est réactive et fluide?; autodidacte et perfectionniste de nature, elle bricole sans cesse de nouvelles formules. Ses sets sont dansants, audacieux et authentiques. Elle a sorti cette année un premier EP sur Whypeopledance incluant des remixes de Curses et Mr TC. @laurencematte

0 h 30 à 2 h 30 Marie Davidson Marie Davidson est une musicienne électronique, chanteuse, compositrice et DJ basée à Montréal. Ses sets de DJ se concentrent sur le plaisir avec la foule qu'elle souhaite voir danser. Elle a lancé cinq albums solos sous son propre nom et participé à divers projets tels que Essaie pas, Marie Davidson & L'OEil nu, DKMD, SLEAZY et Les momies de Palerme. Son oeuvre est parue sur divers labels de musique internationaux tels que Ninja Tune, Cititrax (Minimal Wave), DFA Records et Holodeck Records. @mariedavidson.official

2 h 30 à 4 h 30 softcoresoft DJ et productrice de musique électronique basée à Montréal, softcoresoft est active depuis 2015. Elle a joué à Boiler Room, MUTEK, Piknic Électronik, en plus d'innombrables soirées underground en Amérique du Nord et en Europe. Elle a également sorti un EP sur le réputé label Lobster Theremin. Son esthétique sonore fusionne acid, techno hypnotique, musiques raves et electro. @softcoresoft

4 h 30 à 6 h 30 Ouri Ayant grandi en France au sein d'une famille à la fois française et afro-caribéenne, Ouri fait très tôt la rencontre de la musique, mais c'est sur la scène rave montréalaise que son expression artistique commence à prendre forme, tandis qu'elle s'établit dans la communauté en tant que productrice, DJ et compositrice. En prêtant ses talents à diverses collaborations, elle forge son rapport à elle-même, et consolide également son goût croissant pour la transformation sonore, peu importe le genre musical ou le rôle qu'elle y joue. Depuis 2018, elle signe des remixes officiels pour, notamment, Tokimonsta et sa notoriété grandissante lui permet d'assurer sur scène les premières parties de Jacques Greene, Yves Tumor & Kllo. @ouri.riou

6 h 30 à 9 h Claire Esprit nomade retraçant ses origines dans l'Arctique gelé et les montagnes de Transylvanie, Claire est l'une des artistes les plus globe-trotteuses de la scène électronique montréalaise. Du Piknic Electronik à la Techno Parade, et de MUTEK au Club Der Visionaere, la musique de Claire secoue les dancefloors du monde entier avec ses sonorités minimales et hypnotiques. @clairelabs

À PROPOS DE MTL 24/24 MTL 24/24 est un organisme à but non lucratif qui analyse, structure et anime la vie nocturne à Montréal. Son travail vise à dynamiser le développement de la métropole en introduisant la nuit comme nouveau territoire à conquérir. Sa démarche s'inscrit dans une volonté de favoriser un développement respectueux de la cohabitation des usages. À travers l'échange et la communication entre les usagers de la nuit et la production de recherches sur les activités nocturnes, MTL 24/24 propose d'assister la Ville de Montréal dans le développement de politiques publiques nocturnes adaptées aux réalités locales à travers la production d'événements qui permettent d'activer le développement. Ses objectifs sont de déstigmatiser les activités nocturnes, appuyer la scène locale, permettre un dialogue entre le milieu de la nuit et les instances publiques et politiques, et valoriser la vie économique régionale, favorisant alors le rayonnement international de la métropole. Ses activités contribueront à terme au foisonnement d'un nouveau secteur économique et au rayonnement culturel international de la métropole. MTL 24/24 place au coeur de sa mission le développement dynamique et bienveillant des nuits de Montréal. Par ses capacités d'incubateur d'idées, de pratiques et de projets, l'organisme anime et structure la vie économique nocturne de la métropole et contribue à son rayonnement.

