C2 Montréal prend d'assaut le centre-ville

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La SDC Montréal centre-ville se réjouit de la présence de C2 Montréal au centre-ville, un nouvel atout majeur à son rayonnement local et international. Après un été exceptionnel, loin de s'essouffler, le coeur de la métropole rassemble pendant trois jours le gratin des communautés d'affaires et créatives, d'ici et d'ailleurs, pour faire avancer l'innovation et dynamiser l'économie du Québec.

« Il y a un an à cette même période, on marchait en plein brouillard. Aujourd'hui, nous avons une démonstration très claire de l'attrait du centre-ville comme milieu hautement créatif, attirant visionnaires et personnalités des quatre coins du monde. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'accueillir à cette occasion le PDG de Chicago Loop Alliance. Nos deux centres-villes misent sur la diversité et la richesse de leurs écosystèmes pour se redynamiser et connaissent un regain important de l'affluence malgré un retour plus lent des travailleurs », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« C'est un plaisir d'être de retour à Montréal dans le cadre de C2, et de redécouvrir ce centre-ville foisonnant et vibrant qui a tant à offrir, explique Michael Edwards, PDG de Chicago Loop Alliance. Les centres-villes de Montréal et de Chicago s'attaquent tous les deux aux défis auxquels ils font face en réinventant leurs quartiers des affaires en milieux de vie plus inclusifs et diversifiés pour tous. Nos deux organisations ont hâte de continuer à travailler ensemble pour créer une collaboration internationale durable et dynamique. »

Les centres-villes de Montréal et de Chicago font route ensemble

En dépit de ce qui les distingue, le deuxième quartier des affaires en importance aux États-Unis, le Loop, et le deuxième pôle financier du Canada, ont plusieurs actifs stratégiques en commun qu'ils cherchent à consolider pour renforcer leur positionnement à l'échelle mondiale et mettre de la vie au milieu de leurs gratte-ciel.

Une hausse significative de la croissance démographique : Le centre-ville de Chicago vit aujourd'hui la plus forte croissance résidentielle aux États-Unis. Une tendance observée aussi au centre-ville de Montréal, qui enregistre la seconde plus forte croissance démographique au Canada .

De hauts lieux de savoir et une forte présence universitaire qui participent à leur attractivité : Le centre-ville de Montréal compte 7 établissements universitaires où convergent près de 130 000 étudiants. Le Loop , lui, est réputé pour ses prestigieuses institutions d'enseignement supérieur qui insufflent jeunesse et dynamisme à son centre des affaires.

Une reconnaissance internationale de leur savoir-faire qui ne montre aucun signe d'essoufflement : Alors que Chicago s'est hissé au 2e rang du classement des meilleures villes au monde en 2022, Montréal est la seule ville du continent parmi les 10 villes dans le monde accueillant le plus d'événements internationaux.

Un écosystème foisonnant qui attire jeunes talents, investissements privés et nouvelles entreprises : Google a choisi de renforcer sa présence à Montréal comme à Chicago en inaugurant de nouveaux bureaux, un symbole du dynamisme que connaissent nos centres-villes.

Le maintien des investissements et des efforts pour améliorer l'expérience de toutes les clientèles qui font vivre leur centre-ville : Les deux centres-villes ont renoué avec tous leurs événements majeurs cet été, en plus d'offrir une programmation diversifiée et accessible, invitant les touristes et résidents à redécouvrir leurs nombreux attraits et à en profiter comme jamais.

Le mardi 27 septembre à 9h00, M. Michael Edwards, PDG de Chicago Loop Alliance, l'entité responsable de la promotion et de la revitalisation du centre des affaires de Chicago, et M. Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville, seront panélistes à C2 Montréal dans le cadre de la conférence « Investir dans des quartiers d'affaires dynamiques pour favoriser la croissance sociale ». Ils présenteront leur vision d'avenir pour le développement d'un centre-ville pour tous.

