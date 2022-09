Floyd Mayweather contre Deji en tête d'affiche de Global Titans Fight Night à Dubaï





Global Titans, la société de boxe et de divertissement de classe mondiale, a annoncé que Dubaï accueillerait la première série de « Global Titans Fight Night ». Diffusé exclusivement sur PPV, cet événement semble être un moment historique dans le calendrier sportif des Émirats arabes unis grâce au combat dans lequel la légende du sport Floyd Mayweather va faire face à Deji, un Gen-Z devenu pro-boxeur faisant l'objet d'intérêt et d'enthousiasme sur YouTube.

En fait, ce combat de boxe grandiose réorganisé aura lieu à la Coca-Cola Arena le 13 novembre, avec une pesée privée le 12 novembre. Et conformément à la vision de Global Titans de rapprocher le monde de la musique et du sport, l'événement verra des titans du monde de la boxe et des artistes superstars se rencontrer pour créer un spectacle inoubliable qui sera diffusé à des millions de personnes dans le monde. De plus, l'événement lancera également la Global Titans Boxing Academy et la fondation créée en 2023 pour offrir des opportunités à la prochaine génération de boxeurs appartenant à des communautés défavorisées.

Commentant sur sa prochaine apparition, Floyd "Money" Mayweather a dit: "Je suis ravi d'apporter cette incroyable expérience de boxe à Dubaï. Global Titans offrira aux fans un match de boxe inégalé avec un énorme undercard. C'est un honneur de participer à un événement aussi emblématique dans une ville emblématique, et je tiens à remercier l'équipe de Global Titans de m'avoir tendu la main et de redonner autant au sport que j'aime."

De sa part, Deji, la star mondiale de la boxe YouTube, a commenté son prochain match contre Mayweather : "Un grand merci à Global Titans et à mon équipe pour avoir créé cette incroyable opportunité. C'est un privilège d'être la tête d'affiche de ce spectacle phénoménal à Dubaï, contre le grand Floyd Mayweather. Ça va être amusant !"

En effet, la Global Titans Boxing Academy, qui sera lancée en 2023, est conçue pour offrir à la prochaine génération de jeunes boxeurs la possibilité d'être encadrés et formés par les meilleurs formateurs et entraîneurs de boxe au monde. En outre, l'académie offrira aux combattants en herbe la possibilité de participer à une liste mondiale d'événements et leur donnera un cheminement de carrière dans le domaine de la boxe professionnelle.

Les billets seront disponibles à partir du 28 septembre. Pour plus de détails, veuillez visiter https://www.global-titans.com/.

IMAGES ICI

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 09:10 et diffusé par :