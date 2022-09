La date de sortie mondiale de Ragnarok Labyrinth NFT est annoncée !





Gravity Game Link est ravi d'annoncer le lancement mondial officiel du premier jeu Ragnarok Online IP Play To Earn. Ragnarok Labyrinth NFT sera disponible pour jouer dans le monde entier le 22 septembre 2022 à 13h00 (GMT+7) sur les plateformes Android et iOS dans plus de 170 pays (à l'exception de certaines régions telles que la Chine, la Corée et le Japon). Le jeu sera lancé en tant que jeu mobile Free-To-Play et Play-To-Earn, également pris en charge dans 11 packs de langues différentes.

« Ragnarok Labyrinth NFT est l'une des dernières suites du jeu Ragnarok Online, qui sera appréciée par les fans de RO à travers le monde sur une plateforme mobile. Nous offrons une nouvelle expérience de jeu d'un MMORPG Ragnarok Online avec des donjons mémorables contenant des labyrinthes stimulants et des niveaux marquants ainsi que des monstres légendaires de l'univers Ragnarok Online », déclare Andi Suryanto, président de Gravity Game Link.

« Ragnarok Labyrinth NFT est enrichi de la technologie blockchain prise en charge par la plateforme d'échange INNO, ce qui en fait également le premier jeu Ragnarok Online Play-To-Earn officiel au monde », poursuit Andi Suryanto, président de Gravity Game Link.

Gravity Game Link avait précédemment annoncé que Ragnarok Labyrinth NFT Global avait dépassé plus de 300 000 préinscriptions sur Android. Les utilisateurs préinscrits au jeu peuvent gagner des avantages exclusifs, tels que divers consommables et 2 000 points ONBUFF. Les préinscriptions avaient initialement commencé le 1er septembre 2022, au moment où Gravity Game Link a officiellement annoncé le lancement mondial.

À propos de Ragnarok Labyrinth NFT

Ragnarok Labyrinth NFT est un jeu mobile « rapide » du genre MMORPG, avec des donjons à dédale qui contiennent des scènes mémorables et des monstres de l'univers Ragnarok Online. Intégré à la technologie blockchain via des points ONBUFF, qui peuvent être échangés via la plateforme INNO (https://onbuff.com). Nous visons à fournir des expériences de jeu mémorables et à récompenser les joueurs avec des actifs financiers numériques qui peuvent être obtenus à chaque minute de jeu.

Éditeur : Gravity Game Link

Développeur : Gravity

Genre : MMORPG

Plateforme : Jeu mobile [Android et iOS]

Site Web : https://labyrinthnft.gnjoy.id

Google Play Store : https://rolabyrinthnft.onelink.me/QLCF/prfeed

Apple App Store : https://rolabyrinthnftios.onelink.me/UZZx/prfeed

Facebook : https://www.facebook.com/TheLabyrinthofRagnarok

Twitter : https://twitter.com/rolabyrinthnft

Instagram : https://www.instagram.com/gravity.gamelink/

YouTube : https://www.youtube.com/c/GravityGameLink-Indonesia

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 09:05 et diffusé par :