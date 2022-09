Raymond James félicite Cindy Boury, lauréate du prix Femme de distinction 2022





TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la maison de courtage de valeurs nord-américaine Raymond James Financial, Inc., est très fière d'annoncer que la gestionnaire de portefeuille, Cindy Boury, est la lauréate du prix Femme de distinction 2022 de Raymond James.

Chaque année, Raymond James rend hommage aux conseillères qui font preuve d'un leadership exceptionnel en matière de prestation de services envers leurs clients et à l'égard de la communauté. Les lauréates soutiennent aussi le perfectionnement professionnel des femmes dans l'industrie des services financiers. Forte de ses 24 années d'expérience dans le secteur, Cindy Boury guide les jeunes professionnelles autour d'elle grâce à sa propre expertise en finance, en investissement et en gestion de patrimoine.

« C'est un grand honneur de rendre hommage à Cindy pour son engagement remarquable et indéfectible envers ses clients et la communauté où elle travaille et vit », affirme Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « La conviction inébranlable de Cindy en la valeur du mentorat, de l'engagement communautaire et des dons de bienfaisance a été très remarquée par beaucoup d'entre nous chez Raymond James. »

Originaire d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, Cindy Boury offre des solutions sans frontières à ses clients en tant que gestionnaire de portefeuille autorisée au Canada et aux États-Unis. Son professionnalisme a fait d'elle l'une des gestionnaires de portefeuille les plus performantes de Raymond James au cours de la dernière décennie. Grâce au mentorat, elle a aidé à autonomiser la prochaine génération de leaders de l'industrie des services financiers, en particulier les femmes.

« Au cours de sa carrière, Cindy a partagé sa passion, soit celle d'autonomiser les femmes de cette industrie et de sa communauté; elle a contribué à faire la différence dans la vie de nombreux Britanno-Colombiens », déclare Andrea Linger, vice-présidente, Gestion de la pratique et chef du Réseau des conseillères canadiennes. « Cindy est une véritable femme de distinction et nous avons la chance de profiter de son expertise et de sa contribution infatigable au sein de notre Conseil des conseillères.

Cindy Boury a siégé à plusieurs comités consultatifs et de bienfaisance et a représenté des conseillères en tant que mentore, leader et membre du Conseil des conseillères du Canada de Raymond James. Les causes qu'elle soutient comprennent, entre autres, l'offre d'un lieu sûr pour les jeunes sans-abri ou exploités à Abbotsford, la sensibilisation au cancer du sein et la protection de la faune.

« C'est un honneur de recevoir ce prix prestigieux et d'être reconnue par Raymond James », affirme Cindy Boury. « Au cours de ma carrière, j'ai été motivée par le désir de voir plus de femmes occuper des postes aux échelons supérieurs de l'industrie de la gestion du patrimoine. Je suis extrêmement reconnaissante envers mon équipe et mes pairs pour leur soutien. »

Le prix Femme de distinction est décerné aux conseillères de Raymond James qui apportent leur contribution de façon exceptionnelle tant au niveau professionnel que personnel, qui influencent les autres dans le secteur financier et qui ont une influence positive au sein de leur communauté.

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 616 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1,13 milliard de dollars américains en actifs clients sous gestion.

Notre firme compte aussi plus de 61 analystes en recherche couvrant environ 1 189 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Au Canada, Raymond James Ltée répond aux besoins des marchés financiers des entreprises et des clients institutionnels canadiens et supervise plus de 70,6 milliards de dollars canadiens d'actifs de clients au nom d'investisseurs individuels et de leur famille, grâce à son réseau de 490 conseillers en placement partout au pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca .

