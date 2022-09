La loterie caritative Loto-o-suivant est de retour : 50 dons de 10 000 $ seront remis à des organismes québécois!





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société lance aujourd'hui la deuxième édition de sa loterie caritative, Loto-o-suivant. Ce billet à gratter fera 50 gagnants du gros lot, ce qui permettra à chacun de mettre la main sur 10 000 $ et, surtout, de choisir un organisme lui tenant à coeur et auquel Loto-Québec remettra également 10 000 $.

Au total, c'est donc 500 000 $ qui sera remis à des causes chères aux Québécois.

On gagne à redonner

« Lors de la première édition, l'année dernière, nous avons pu constater à quel point les gagnants étaient touchés de donner à une cause qu'ils aiment et combien le don de 10 000 $ a été apprécié par les organismes choisis. Nous sommes donc très heureux d'offrir la loterie Loto-o-suivant à nouveau cet automne », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries.

Les billets sont offerts au coût de 2 $ en ligne et chez les détaillants à compter d'aujourd'hui, le 26 septembre. Le tirage qui déterminera les gagnants du gros lot aura lieu le 15 novembre.

Loto-o-suivant : faits saillants

Les billets à gratter Loto-o-suivant sont en vente chez les détaillants à compter d'aujourd'hui, le 26 septembre, au coût de 2 $.

Les détenteurs de billets qui découvrent un lot « 100 $ + tirage » devront réclamer leur participation au tirage, en plus de leur lot de 100 $, avant le 14 novembre 2022 à 16 h 30.

Le grand tirage déterminant les 50 gagnants du gros lot, soit « 10 000 $ + 10 000 $ en don », aura lieu le 15 novembre. Les chanceux seront ensuite contactés pour qu'ils puissent choisir l'organisme auquel ils souhaitent venir en aide. Ce dernier doit oeuvrer au Québec et être enregistré sur la plateforme de CanaDon, qui travaille en collaboration avec l'Agence du revenu du Canada .

. Loto-Québec fera don de 10 000 $ aux organismes choisis en plus de remettre la même somme à chaque gagnant du gros lot.

Le billet Loto-o-suivant est aussi offert en ligne sur lotoquebec.com.

Loto-Québec ne fait aucun profit avec ce billet caritatif.

Près de 1,5 milliard de dollars en lots

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et contribue à toute la collectivité. D'ailleurs, au cours de l'année 2021-2022, elle a remis près de 1,5 milliard de dollars en lots aux gagnants à la loterie, un sommet historique. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 09:00 et diffusé par :