BioTalent Canada dévoile la composition de son conseil d'administration 2022?2023





Comme suite à son assemblée générale annuelle, BioTalent Canada est fière de dévoiler la composition de son nouveau conseil d'administration élargi, composé de 16 membres, nouveaux et anciens. Sous la direction du président réélu Reg Joseph, président-directeur général de Health Cities, le conseil d'administration est bien placé pour soutenir les talents dans l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Le dévoilement du nouveau conseil d'administration survient à un moment où la bioéconomie du Canada est confrontée à une grave pénurie de talents ? il pourrait y avoir quatre postes vacants pour chaque chercheur d'emploi d'ici 2029.

«?Bien que la pandémie ait mis en lumière l'importance de la bioéconomie pour les Canadiens, les employeurs ont d'importants défis à relever en matière de recrutement et de mobilisation, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Grâce à l'expertise et au leadership de ce nouveau conseil, BioTalent Canada sera bien placée pour aider le secteur à constituer un vaste bassin de travailleurs hautement qualifiés.?»

La clé pour contrer cette pénurie de talents consiste à promouvoir les avantages de l'IDÉA (inclusivité, diversité, équité et accessibilité) auprès des employeurs de la bioéconomie canadienne.

«?Sous la direction d'un conseil d'administration encore plus diversifié, composé de représentants de huit provinces et de multiples sous-secteurs, je suis enthousiaste à l'idée que BioTalent Canada sera davantage en mesure d'aider les employeurs à adopter les principes d'IDÉA dans leur milieu de travail?», a ajouté M. Henderson.

Le conseil d'administration 2022-2023 de BioTalent Canada est composé des personnes suivantes :

Administrateurs dirigeants :

- Reg Joseph, président-directeur général de Health Cities, Edmonton (Alberta), et président du CA de BioTalent Canada.

- Bob Golding, consultant, Calgary (Alberta), et vice-président du CA de BioTalent Canada.

- Kimberly Stephens, vice-présidente des finances à High Liner Foods Incorporated, Halifax (Nouvelle-Écosse), et trésorière du CA de BioTalent Canada.

- Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada, Ottawa (Ontario), et secrétaire général d'office du CA de BioTalent Canada.

- Vivian Beer, directrice des stratégies RH à PEI BioAlliance, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

- Alexandra Black, directrice de la gestion des talents à SIIT, Saskatoon (Saskatchewan).

- Jessica Bowes, vice-présidente adjointe à l'Université de Guelph, Guelph (Ontario).

- Glenna Boyle, directrice des ressources humaines et responsable de l'éthique et de la conformité à Fresenius Medical Care Canada, Toronto (Ontario).

- Wilma Deen, directrice générale, Membership Value & Strategy Implementation à Médicaments novateurs Canada, Ottawa (Ontario).

- Jason Field, président et chef de la direction à Life Sciences Ontario, Toronto (Ontario)

- Allison Gaw, directrice à Amplitude Ventures, Vancouver (Colombie-Britannique).

- Charles Grubsztajn, directeur de l'exploitation de Congruence Therapeutics, Montréal (Québec).

- Kim Kline, présidente de Bioscience Association Manitoba, Winnipeg (Manitoba).

- Chelsea Platzke, directrice des ressources humaines à Global Institute for Food Security (AgWest Bio), Saskatoon (Saskatchewan).

- Krista Schofer, associée à Gowling WLG, Calgary (Alberta).

- Edward Short, vice-président des ressources humaines aux Laboratoires Charles River (BioQuébec), Montréal (Québec).

- Dave Smardon, président et chef de la direction de Bioenterprise Canada, Guelph (Ontario).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le conseil d'administration de BioTalent Canada, allez à biotalent.ca/fr/conseil-dadministration/.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à biotalent.ca.

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 08:05 et diffusé par :