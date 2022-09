DES FAMILLES ET DES PERSONNES ABANDONNÉES





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au Québec, en 2022, les listes d'attente pour obtenir des services en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme débordent tellement qu'on coupe les services aux personnes qui en reçoivent actuellement. On déshabille Paul pour habiller Pierre!

En effet, on met en « vigie » ou on ferme les dossiers des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme quand on estime que certains objectifs ont été atteints. Pourtant ces personnes apprennent toute leur vie, comme tout être humain d'ailleurs. Elles ont besoin d'une assistance continue pour progresser. On ne devrait jamais fermer leur dossier. Au contraire, il faut leur assurer le soutien continu dont elles ont besoin.

Citations :

« Les services sont offerts au compte-gouttes et la qualité de ceux-ci est souvent mise en question et si les besoins ne sont pas jugés ''très importants'' la famille est laissée à elle-même. »

« Je suis très découragée actuellement et je me sens abandonnée. L'intervenant a essayé à plusieurs reprises de fermer notre dossier. J'imagine que c'est bon pour les statistiques... »

Témoignages de parents recueillis par SOS-DI SERVICES PUBLICS

SOS-DI SERVICES PUBLICS demande aux partis politiques de prendre clairement position sur l'accès et la continuité des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

SOS-DI SERVICES PUBLICS est un mouvement qui regroupe des organismes, des personnes et des parents de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pour défendre et promouvoir des services de santé et des services sociaux publics, universels, accessibles et gratuits.

