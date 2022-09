Avis aux médias : Bureau économique et culturel de Taipei au Canada s'adressera aux médias au sujet de l'exclusion continue de Taïwan des réunions de l'OACI en raison des pressions exercées par la Chine





MONTRÉAL, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Jiunn-liang Lin, directeur général adjoint de l'Administration de l'aéronautique civile Administration du ministère des Transports et ministère des Communications de Taïwan, et Dr. Harry Ho-jen Tseng, représentant du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada prendront la parole aujourd'hui pour appeler la communauté internationale à soutenir Taïwan et à permettre sa participation aux réunions de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui débutent cette semaine à Montréal.

Date : Le 26 septembre 2022 Heure : 10 h 30 (ET) Lieu : Galerie d'Art, Hôtel InterContinental, 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

Contexte : L'OACI, une agence des Nations Unies, est soutenue par 193 gouvernements et est responsable de définir les politiques et les normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international, notamment en matière d'innovation de sûreté et de sécurité. L'Assemblée de l'OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans. Sa 41e session se tiendra à Montréal du 27 septembre au 7 octobre.

Taïwan n'a pas été invité à assister aux réunions de l'OACI depuis 2013. Cette année encore, l'OACI permet à la Chine d'isoler Taïwan davantage de la communauté internationale et l'Assemblée de l'OACI.

Taïwan offre des services à plus de 72 millions de passagers par an et est une véritable plaque tournante du voyage aérien en Asie de l'Est.

Au cours des derniers mois, la Chine a employé des avions de guerre pour intimider d'autres pays, dont le Canada. La communauté internationale ne devrait pas se plier à ce genre d'intimidation et ne devrait pas laisser un pays dicter qui a le droit de participer aux réunions internationales dont l'OACI.

L'événement sera diffusé sur Facebook pour ceux qui ne pourront pas assister en personne : https://www.facebook.com/pages/Taipei%20Economic%20&%20Cultural%20Office/534198373407661/

