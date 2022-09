SNC-Lavalin publie son Rapport sur le développement durable : Notre vision pour façonner une société durable





MONTRÉAL , le 26 sept. 2022 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2021, intitulé Notre vision pour façonner une société durable. Le rapport mesure les progrès réalisés par la société par rapport aux cibles environnementales, sociales et de gouvernance existantes (ESG), et détaille les engagements accrus pris en 2021.

« 2021 a été une autre année de progrès en matière de développement durable à SNC-Lavalin, alors que nous nous sommes concentrés sur la définition du type de Société que nous souhaitons être, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Grâce à nos projets et à nos activités d'entreprise, nous avons pleinement intégré notre raison d'être, qui est de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous avons établi l'Ingénierie Net Zéro comme notre étoile du Nord et nous nous sommes positionnés dans des régions géographiques et des marchés où les gouvernements et le secteur privé investissent pour respecter leurs obligations zéro émissions nettes, gérer leurs risques climatiques, et intégrer la résilience climatique de leurs portefeuilles, car l'effort mondial devrait nécessiter des investissements importants au cours des 30 prochaines années. »

Le rapport détaillé décrit la façon dont SNC-Lavalin fait progresser son plan directeur Ingénierie Net Zéro, lance de nouveaux services axés sur l'objectif zéro émissions nettes et obtient d'importants contrats à l'appui des initiatives de décarbonation auprès de clients des secteurs public et privé dans les régions fondamentales de la société au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et d'autres pays. Cela s'ajoute au renforcement continu des cibles de SNC-Lavalin en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion (ED&I) au niveau de la direction et du conseil d'administration, aux contributions philanthropiques considérables dans des collectivités du monde entier et à la robustesse de son infrastructure de gouvernance d'entreprise, notamment son programme d'intégrité de premier plan, reconnu de façon indépendante comme le meilleur de sa catégorie pour son efficacité.

« Notre vision pour façonner une société durable et toutes les autres mesures que nous avons prises dans notre parcours ESG en tant qu'organisation motivée par sa raison d'être démontrent ce que nous savions déjà : une stratégie ESG ambitieuse, transparente et responsable est également bonne pour la société, a déclaré Hentie Dirker, chef, ESG et intégrité, SNC-Lavalin. Si on s'y prend bien, une stratégie ESG intégrée déployée avec précision dans les domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact n'impose pas de contraintes à notre société. Au contraire, elle la renforce en faisant de nous un partenaire plus attrayant pour les clients actuels et potentiels, renforce notre proposition de valeur en matière d'attraction et de rétention des talents, et veille à ce que nous conservions une longueur d'avance sur les attentes de notre base de parties prenantes multidimensionnelle. »

Voici les points saillants du Rapport 2021 sur le développement durable :

Rémunération au rendement -- ESG : Le conseil d'administration a structuré la rémunération des membres de la haute direction de façon à ce qu'elle soit directement liée à l'atteinte des cibles ESG.

-- Le conseil d'administration a structuré la rémunération des membres de la haute direction de façon à ce qu'elle soit directement liée à l'atteinte des cibles ESG. Zéro émissions nettes d'ici 2030 : Fixation d'un objectif zéro émissions nettes d'ici 2030 dans l'ensemble des activités de la société, et publication d'une feuille de route pour l'atteindre. En complément de ces cibles, SNC-Lavalin s'est également jointe à la Campagne mondiale Objectif zéro de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a signé The Climate Pledge, un engagement visant à atteindre l'Accord de Paris 10 ans plus tôt que prévu. Plus récemment, la société a renforcé son engagement à atteindre la carboneutralité en adhérant à l'initiative Science Based Targets (SBTi).

: Fixation d'un objectif zéro émissions nettes d'ici 2030 dans l'ensemble des activités de la société, et publication d'une feuille de route pour l'atteindre. En complément de ces cibles, SNC-Lavalin s'est également jointe à la Campagne mondiale Objectif zéro de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a signé The Climate Pledge, un engagement visant à atteindre l'Accord de 10 ans plus tôt que prévu. Plus récemment, la société a renforcé son engagement à atteindre la carboneutralité en adhérant à l'initiative Science Based Targets (SBTi). Leadership éclairé et promotion du climat : Publication de rapport d'objectif zéro émissions nettes d'ingénierie au Canada et en Allemagne (en anglais seulement) (en plus de notre analyse pour le Royaume-Uni, en anglais seulement) pour lesquels nous avons examiné en détail les engagements de chaque pays envers la carboneutralité et offert un plan directeur sur la façon dont les politiques et les ambitions en matière de carboneutralité peuvent se traduire en un plan énergétique réalisable.

Publication de rapport d'objectif zéro émissions nettes d'ingénierie au et en Allemagne (en anglais seulement) (en plus de notre analyse pour le Royaume-Uni, en anglais seulement) pour lesquels nous avons examiné en détail les engagements de chaque pays envers la carboneutralité et offert un plan directeur sur la façon dont les politiques et les ambitions en matière de carboneutralité peuvent se traduire en un plan énergétique réalisable. Plateforme Décarbonomie (DecarbonomicsMC) : Cette plateforme exclusive tire parti des bases de données sur le carbone pour offrir des solutions de modernisation rentables et démontre la façon dont SNC-Lavalin a un impact sur le développement durable en dehors des objectifs ESG internes de la société. Grâce à ces initiatives, SNC-Lavalin se positionne comme un chef de file sur le marché, un partenaire, un facilitateur et un catalyseur clé d'un avenir carboneutre.

Découvrez comment SNC-Lavalin façonne un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent grâce au rapport complet ici.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent communiqué de presse, le terme « Société » ou le terme « SNC-Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. ou tous ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales. Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à » « devoir », « espérer », « estimer », « objectif », « planifier », « présumer », « prévoir », « probable », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris des déclarations concernant les objectifs, les priorités, les stratégies, les engagements et les cibles de la Société en matière de développement durable et d'égalité, diversité et inclusion (« ED&I »), ainsi que les actions qui peuvent être entreprises par ou au nom de la Société pour atteindre ces engagements ou cibles (y compris en ce qui concerne les prévisions et les cibles de réduction des émissions de la Société et l'atteinte de la carboneutralité pour les activités de la Société d'ici 2030). Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs pour les périodes au-delà de l'année 2022 impliquent des hypothèses et des estimations à plus long terme et sont donc soumis à une plus grande incertitude. De plus, étant donné l'incidence des circonstances changeantes entourant la pandémie de COVID-19 et la réponse correspondante de la Société, des gouvernements, des autorités réglementaires, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, les hypothèses de la Société sont intrinsèquement plus incertaines que celles des années précédentes. La Société continuera d'évaluer ses hypothèses pour s'assurer que son approche visant à atteindre la carboneutralité dans ses activités d'entreprise d'ici 2030 reflète les conditions du marché. Les engagements, les objectifs et les actions de la Société en matière de développement durable sont fondés sur le plan stratégique actuel de la Société, son empreinte géographique, la composition de ses secteurs d'activité et la taille et la portée globales de ses opérations, ainsi que sur un certain nombre d'hypothèses, notamment les hypothèses importantes suivantes : la capacité de la Société à élaborer et à mettre en oeuvre diverses initiatives d'entreprise et commerciales, y compris de nouvelles procédures, politiques et cibles, pour décarboner l'infrastructure actuelle et favoriser une nouvelle culture de changement de comportement et de choix à faible teneur en carbone au sein de la main-d'oeuvre de la Société ; la Société n'entreprend ni ne poursuit de nouvelles initiatives d'entreprise ou commerciales, d'acquisitions d'entreprises, d'investissements, de coentreprises ou de technologies qui augmenteraient considérablement les niveaux prévus d'émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de la Société ; les bénéfices futurs et le fait que la Société continue d'avoir une position financière solide ou adéquate pouvant soutenir ou justifier de tels engagements, cibles et actions ; la disponibilité de données complètes et de haute qualité sur les émissions de GES et d'autres données de tiers, y compris des solutions fondées sur des données pour décarboner l'environnement bâti ; la capacité de la Société à développer et à maintenir des indicateurs pour surveiller efficacement ses progrès ; les projections concernant la production d'électricité renouvelable et l'environnement bâti ; l'absence d'incidence négative sur le calcul des émissions de GES de la Société des améliorations ou des modifications apportées aux normes internationales ou à la méthodologie utilisée par la Société pour le calcul de ces émissions de GES ; une collaboration suffisante avec les parties prenantes (y compris les employés, les clients, les fournisseurs et les autres principaux agents de la Société et les collectivités dans lesquelles elle est présente) et leur participation active et continue, notamment en réduisant leurs propres émissions de GES ; la capacité de la Société à acheter suffisamment de crédits carbone et de certificats d'énergie renouvelable crédibles pour compenser ou réduire davantage les émissions de GES, le cas échéant ; le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de produits durables ; la capacité de la Société à déterminer les occasions liées au climat ainsi qu'à évaluer et à gérer les risques liés au climat ; l'environnement économique général et les conditions des marchés financiers dans les pays où la Société exerce ses activités ; l'incertitude géopolitique et sociopolitique ; et les changements apportés aux règlements qui peuvent avoir une incidence sur les activités de la Société et le développement des règlements relatifs aux exigences en matière d'ESG. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque sont identifiés dans le rapport de gestion annuel de 2021 de la Société (particulièrement dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

