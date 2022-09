Lancement de VISA RBC ION et VISA RBC ION+ : des cartes de crédit d'utilisation courante - Offrir aux Canadiens le pouvoir d'accumuler des points plus rapidement





Aucuns frais annuels ou des frais annuels peu élevés offrant jusqu'à 3 fois les points Avion sur les achats effectués dans les catégories de dépenses courantes les plus populaires.

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé le lancement de Visa RBC ION et de Visa RBC ION+, deux nouvelles cartes de crédit qui permettent aux Canadiens d'accumuler des points Avion encore plus rapidement dans les catégories de dépenses courantes populaires, notamment l'essence et l'épicerie, ainsi que la recharge de VE, les transports en commun quotidiens, les services de diffusion en continu et plus encore. Optimisé par Avion Récompenses - le plus grand programme de fidélisation exclusif du Canada - les titulaires de cartes Visa RBC ION et Visa RBC ION+ deviendront également membres d'Avion Distinction, ce qui leur donnera accès à des remises et à des offres exclusives.

« Nous sommes heureux d'offrir deux nouveaux produits avantageux qui récompensent un plus grand nombre de Canadiens pour leurs achats quotidiens dans certaines des catégories de dépenses les plus populaires, » a déclaré Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. « Les cartes RBC ION et RBC ION+ offrent la possibilité d'accumuler des points plus rapidement, ainsi que l'accès aux meilleures récompenses et occasions d'échange possibles, auxquelles les titulaires auront accès en devenant membres du nouveau programme Avion Récompenses. En optimisant les nouvelles cartes avec les avantages d'Avion Récompenses, nous nous sommes engagés à maximiser la valeur que nous offrons aux consommateurs et à les récompenser d'une manière qui fait toute la différence pour eux. »

Des cartes sans frais annuels ou dont les frais annuels sont peu élevés qui vous en donnent davantage au quotidien

Les titulaires de carte Visa RBC ION et Visa RBC ION+ bénéficieront d'une valeur grâce aux éléments suivants :

Visa RBC ION

Les titulaires de carte obtiendront 1,5 point Avion pour chaque dollar dépensé dans les catégories suivantes :

Épicerie



Covoiturages (transports en commun quotidiens et covoiturage), essence et recharge de véhicules électriques



Services de diffusion en continu, jeux numériques et abonnements

Obtenez un 1 point Avion pour chaque dollar dépensé sur tous les autres achats admissibles

Les nouveaux titulaires recevront 6 000 points primes d'adhésion s'ils font la demande de cette carte d'ici le 30 novembre 2022 et qu'ils sont approuvés.

qu'ils sont approuvés. Il s'agit d'une carte de crédit sans frais annuels.

Visa RBC ION+

Les titulaires de carte obtiendront trois fois les points Avion pour chaque dollar dépensé dans les catégories suivantes :

Épicerie, repas au restaurant, livraison de repas



Covoiturages (transports en commun quotidiens et covoiturage), essence et recharge de véhicules électriques



Services de diffusion en continu, jeux numériques et abonnements

Obtenez un (1) point Avion pour chaque dollar dépensé sur tous les autres achats admissibles

Les nouveaux titulaires recevront 12 000 points primes d'adhésion s'ils font la demande de cette carte d'ici le 30 novembre 2022 et qu'ils sont approuvés.

qu'ils sont approuvés. Les frais mensuels de la carte seront peu élevés (4 $ par mois) (frais annuels de 48 $), et seront réduits si le titulaire de carte détient aussi des comptes bancaires RBC admissibles.

En plus de bénéficier de tous ces avantages, lorsque les titulaires d'une carte Visa RBC ION ou RBC ION+ lient leur carte Petro-Points à leur carte de crédit Visa RBC ION ou RBC ION+, ils économiseront 3 ¢/L chaque fois qu'ils feront le plein d'essence dans les établissements de vente au détail Petro-Canada. Ils obtiendront également 20 % plus de points Avion et de Petro-Points que ce qu'ils gagnent normalement sur les achats admissibles effectués dans les établissements de ventes au détail Petro-Canada au moyen de leur carte de crédit RBC ION ou RBC ION+ liée.

« Visa est fière de collaborer avec RBC au lancement de ces deux nouveaux produits », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. « De nos jours, les consommateurs veulent avoir une carte de crédit qui correspond à leur mode de vie. Cette collaboration reflète la façon dont nous travaillons ensemble pour offrir aux titulaires de carte une expérience de paiement uniforme, plus de valeur et de choix quand ils paient leurs achats. »

Profitez de la valeur, de la souplesse et du choix inégalés qu'offre Avion Récompenses

Les cartes de crédit Visa RBC ION et RBC ION+ sont optimisées par Avion Récompenses et les titulaires deviendront membres du programme Avion Distinction. Ils auront accès aux meilleures remises en argent et aux offres de plus de 1 900 partenaires du secteur de détail, en plus de découvrir d'autres façons d'accumuler, d'échanger et de payer avec des points Avion, le tout en un seul programme de fidélisation pratique.

Pour en savoir plus sur les cartes de crédit Visa RBC ION et RBC ION+, allez au rbcroyalbank.com/fr/cartes/ion. Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, visitez www.avionrewards.com/fr

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

