Groupe d'Alimentation MTY annonce le succès de son offre d'achat d'actions ordinaires de BBQ Holdings, Inc.





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Groupe d'Alimentation MTY (TSX: MTY) (« MTY ») annonce aujourd'hui la réussite de son offre publique d'achat précédemment annoncée d'acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de BBQ Holdings, Inc. (NASDAQ: BBQ) (« BBQ Holdings »), au prix de 17,25 $ US par action (« l'offre publique d'achat »), net au vendeur en espèces, sans intérêts et moins les retenues d'impôt applicables à la source. L'offre publique d'achat a été effectuée par Grill Merger Sub, Inc. (« Merger Sub »), une filiale en propriété exclusive de MTY.

Le dépositaire de l'offre publique d'achat a informé MTY qu'à l'expiration de l'offre publique d'achat, une minute après 11:59 p.m., heure de l'Est, le 21 septembre 2022, 9 724 637 actions ordinaires de BBQ Holdings (à l'exception des actions pour lesquelles des avis de livraison garantie ont été délivrés, mais dont les actions n'ont pas encore été livrées) ont été valablement déposées et n'ont validement retirées, représentant environ 91,94% des actions ordinaires en circulation de BBQ Holdings. Toutes les conditions de l'offre publique d'achat ont été remplies et l'offre d'achat n'a pas été prolongée.

Toutes les actions ordinaires qui ont été valablement déposées et qui n'ont pas été valablement retirées ont été acceptées à l'achat et seront payées prochainement par Merger Sub.

MTY s'attend à conclure l'acquisition de BBQ Holdings le 27 septembre 2022 par une fusion de Merger Sub avec BBQ Holdings, conformément à la section 302A.613(4) du Minnesota Business Corporation Act (la « MBCA »). Chaque action ordinaire restante de BBQ Holdings qui n'a pas été acquise dans le cadre de l'offre publique d'achat (autre que les actions détenues par BBQ Holdings, par MTY ou par l'une de ses filiales respectives ou détenues par un actionnaire de BBQ Holdings ayant exercé valablement ses droits d'évaluation en vertu de la MBCA) sera convertie en un droit de recevoir la somme de 17,25 $ US en espèces, sans intérêts et moins les retenues d'impôt applicables à la source, qui seront payés dans le cadre de l'offre publique d'achat. À la suite de la fusion, BBQ Holdings deviendra une filiale indirecte à propriété exclusive de MTY.

À la suite de la fusion, les actions ordinaires de BBQ Holdings cesseront d'être négociées sur la NASDAQ et ne seront plus cotées sur le NASDAQ.

À propos de Groupe d'Alimentation MTY inc.

Groupe d'Alimentation MTY inc. est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'International. Établi à Montréal, MTY est une famille dont le coeur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Suite à la transaction, MTY comptera plus de 6 900 établissements en activité; les multiples saveurs du MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'information sur MTY ou la transaction, bien vouloir contacter Eric Lefebvre, Président Directeur Général au 1-514-336-8885 ou par courriel électronique au [email protected] ou bien vouloir visiter notre site web au https://mtygroup.com ou le site web de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la compagnie.

À propos de BBQ Holdings

BBQ Holdings, Inc. est une société internationale de restauration engagée dans le franchisage et l'exploitation de restaurants à service rapide et informelle. En date du 8 août 2022, BBQ Holdings possède plusieurs marques avec plus de 100 établissements appartenant à la société et plus de 200 établissements franchisés, y compris des cuisines fantômes fonctionnant dans la cuisine d'un autre restaurant ou dans un espace de cuisine partagé. Bien que BBQ Holdings continue de se diversifier dans la communauté des restaurants, elle a été fondée avec le principe de combiner « l'art et la science » du barbecue pour servir le meilleur du meilleur aux amateurs de barbecue du monde entier. En plus d'une grande variété de barbecues favoris, BBQ Holdings exploite également les restaurants Granite City Food and Brewery, qui proposent des bières artisanales primées et un menu fait maison, dirigé par un chef, mettant en vedette une cuisine américaine contemporaine. Village Inn et Bakers Square ajoutent un élément de restauration familiale légendaire à BBQ Holdings en se spécialisant dans les petits déjeuners et les tartes. Tahoe Joe's est connu pour ses steaks et ses côtelettes cuits sur un grill à granulés de bois ouvert. Barrio Queen, récemment acquis, ajoute une cuisine mexicaine authentique à la société, et les marques Famous Craft Concepts ajoutent des restaurants de type bars pour diversifier davantage son portefeuille.

Pour plus d'informations sur BBQ Holdings ou la Transaction, veuillez contacter [email protected] ou visiter notre site Web, https://ir.bbqholdco.com/ ou le site Web de la SEC, www.sec.gov, sous le nom de BBQ Holdings.

SOURCE MTY Food Group Inc.

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 07:18 et diffusé par :