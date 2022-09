La Fondation LEGO, l'Allemagne et les États-Unis annoncent un nouveau financement de 42 millions de dollars pour Education Cannot Wait





NEW YORK, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En réponse à une crise mondiale de l'apprentissage qui a laissé 222 millions d'enfants touchés par la crise dans un besoin urgent de soutien à l'éducation, la Fondation LEGO, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé cette semaine un nouveau financement de 42 millions de dollars à Education Cannot Wait (ECW).

« Ces nouvelles contributions généreuses de la Fondation LEGO, de l'Allemagne et des États-Unis sont un appel mondial à l'action. Nous devons nous unir pour financer entièrement Education Cannot Wait et nos partenaires stratégiques en mobilisant 1,5 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Ce nouveau financement nous permettra d'atteindre 20 millions d'enfants pris dans certaines des pires crises humanitaires au monde », a déclaré la directrice de l'ECW, Yasmine Sherif.

Montant sur scène lors du Global Citizen Festival de ce week-end, la PDG de la Fondation LEGO, Anne-Birgitte Albrectsen, a annoncé une nouvelle contribution de 25 millions de dollars à l'ECW, portant le total des contributions à environ 65 millions de dollars à ce jour.

« Imaginez qu'il y ait un levier magique qui pourrait transformer les expériences vécues des 222 millions d'enfants et de jeunes vivant dans des contextes de crise en soldats de la paix et bâtisseurs de demain. Eh bien, il y a : L'éducation, » a dit Albrectsen.

En réponse à la crise en Ukraine, qui a gravement affecté l'accès à l'éducation de près de 7 millions d'enfants, le gouvernement allemand a également annoncé un nouveau financement de 10 millions d'euros. L'Allemagne est le plus grand donateur de l'ECW, avec environ 330 millions d'euros de financement total à ce jour.

« La communauté internationale doit de toute urgence augmenter ses investissements dans l'éducation. Citoyens du monde, merci d'élever la voix pour demander plus de soutien à Education Cannot Wait, afin que tous les jeunes partout dans le monde aient accès à une éducation de qualité : cela nous permettra de mettre fin à l'extrême pauvreté - maintenant », a déclaré Svenja Schulze, ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne.

Le gouvernement des États-Unis a annoncé un nouveau financement de 7 millions de dollars de la part du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d'État des États-Unis, ce qui porte le total des contributions à 109,3 millions de dollars à ce jour.

« Aujourd'hui, lors de la réunion du groupe de pilotage de haut niveau de l'ECW lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai eu le privilège d'annoncer une aide supplémentaire de 7 millions de dollars des États-Unis pour Education Cannot Wait afin d'offrir une éducation de qualité aux réfugiés, apatrides et autres enfants déplacés », a déclaré Julieta Valls Noyes, secrétaire d'État adjointe au Bureau de la population, des réfugiés et des migrations.

