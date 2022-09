METRO INC. - Avis de dividende





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - METRO INC. annonce le versement d'un dividende trimestriel de 0,275 $ par action ordinaire, soit le même montant que le dividende déclaré au trimestre dernier. Ce dividende est payable le 8 novembre 2022 aux actionnaires inscrits le 21 octobre 2022.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à plus de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 07:00 et diffusé par :