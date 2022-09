Le chef de la direction de CGI partage ses perspectives sur la transformation numérique à la Bloomberg Canadian Finance Conference à Montréal, Québec





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), présentera lors d'une des grandes entrevues de la « Bloomberg Canadian Finance Conference » le 28 septembre 2022 à Montréal, Québec. Il y partagera les perspectives de CGI sur le contexte en constante évolution de la transformation numérique à l'échelle des secteurs d'activité économiques. M. Schindler abordera la manière dont les entreprises mettent à profit la technologie pour s'adapter aux changements mondiaux et planifier leur avenir.

L'entrevue est prévue à 11 h 55 (HAE) et sera diffusée sur Bloomberg Live. Un enregistrement de l'entrevue sera archivé sur le site Web de CGI à la section Investisseurs sous l'onglet Calendrier des événements.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

