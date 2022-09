Ideanomics lance un studio de conception de produits pour créer une nouvelle génération de solutions de mobilité électrique et de recharge hautes performances





NEW YORK, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics (Nasdaq: IDEX), une entreprise mondiale axée sur l'accélération de l'adoption commerciale des véhicules électriques (VE), renforce sa position de leader des véhicules électriques commerciaux et des équipementiers de recharge en établissant des capacités de conception internes. Ideanomics Design façonnera l'avenir des solutions commerciales de véhicules électriques à l'échelle de l'industrie et renforcera le bilan d'Ideanomics en intégrant un processus de conception plus rentable, efficace et standardisé dans toute l'organisation.

« Ideanomics Design est notre âme. Nous avons maintenant une équipe de personnes remarquables avec une solide expérience en conception automobile et industrielle qui, pour la première fois, ont donné vie à la vision d'Ideanomics d'un avenir tout électrique », a déclaré Alf Poor, PDG d'Ideanomics. « Notre philosophie de conception est axée sur des solutions personnalisables, modulaires et multi-usages. Par exemple, transformons les arrêts d'autobus en hubs où les gens peuvent se garer et recharger leurs vélos Energica, puis monter dans un autobus électrique fonctionnant avec la technologie de planche à roulettes BEV de VIA alimentée par la WAVE recharge sans fil. Ce hub central peut également utiliser notre technologie avancée de recharge conteneurisée pour générer et stocker de l'énergie et aider à alimenter une ville. »

Ideanomics a récemment présenté ses trois secteurs verticaux de mobilité, d'énergie et de capital, chacun responsable de la gestion des performances opérationnelles des marques de véhicules et de recharge de l'entreprise. Ideanomics Design est un catalyseur de changement et un intégrateur, travaillant à travers les verticales et les marques pour stimuler la pensée créative ainsi que pour simplifier et standardiser le processus de conception de produits.

Par exemple, Ideanomics Design développe la marque physique et le style en collaboration avec Energica et Solectrac sur la conception de la nouvelle gamme de tracteurs de Solectrac. Essentiellement, combiner la technologie de la meilleure moto électrique au monde avec le style créé par Ideanomics Design pour rendre la nouvelle génération de tracteurs électriques Solectrac encore meilleure. Ideanomics s'attend à ce que trois nouveaux tracteurs soient introduits sur le marché en 2023, tous créés selon la nouvelle philosophie de conception d'Ideanomics.

« À chaque étape du processus de conception, nous accordons la priorité aux besoins des clients », a déclaré Carlos Arroyo, concepteur en chef chez Ideanomics. « Mon équipe s'engage à intégrer les besoins et les désirs de chaque client dans le processus de conception et à combiner les marques, la technologie et l'expertise en ingénierie d'Ideanomics pour créer des offres de produits élégantes qui offrent la meilleure expérience client possible et inspirent la génération numérique. »

Ideanomics Design introduit également une approche de conception modulaire innovante pour accroître l'efficacité et la flexibilité dans différentes catégories de produits. Cela révolutionnera l'expérience client, permettant à Ideanomics de fournir une fabrication automatisée à faible coût qui permet aux clients de suivre et de personnaliser leurs produits pendant leur construction. Bien que principalement axée sur le travail interne, Ideanomics Design générera également des revenus en fournissant des services de conseil à des tiers.

Ideanomics résout la complexité de l'électrification des flottes en réunissant sous un même toit des véhicules électriques performants, des infrastructures de recharge et des solutions de financement. À travers ses trois secteurs verticaux, Mobilité, Énergie et Capital, la société fournit des solutions d'électrification commerciales clés en main à ses clients, où qu'ils se trouvent dans leur parcours d'électrification.

À propos de Ideanomics

Ideanomics est un groupe mondial dont la mission est simple : accélérer l'adoption commerciale des véhicules électriques. En réunissant les véhicules, les solutions de recharge et de financement sous un même toit, nous sommes le partenaire unique nécessaire pour simplifier la transition vers et l'exploitation de toute flotte de véhicules électriques. Pour suivre l'actualité d'Ideanomics, veuillez suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux @ideanomicshq ou visitez https://ideanomics.com .

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui ne décrit pas des faits historiques peut constituer des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, y compris déclarations concernant le calendrier prévu pour le dépôt du formulaire 10-K, la capacité de la société à retrouver la conformité aux exigences du Nasdaq pour le maintien de l'inscription et les questions connexes. Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « croit », « s'attend à » ou des expressions similaires qui impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont basées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à l'incapacité de la Société à déposer le formulaire 10-K sur son calendrier prévu et d'autres facteurs de risque discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces facteurs et d'autres sont identifiés et décrits plus en détail dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris, sans s'y limiter, les formulaires 10-K et 10-Q les plus récents de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives autrement que dans la mesure requise par la loi.

Contacts :

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, vice-président principal des relations avec les investisseurs

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Theodore Rolfvondenbaumen, directeur des communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1905883/Ideanomics_Tractor_graphical_rendering.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 05:00 et diffusé par :