Seed-X annonce la vente de sa technologie révolutionnaire GeNeeTM à la société de semences biologiques De Bolster





De Bolster utilisera la première solution de numérisation alimentée par l'IA au monde pour améliorer le taux de germination et de plantes utilisables et récupérer les graines non vendables

MAGSHIMIM, Israël, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- De Bolster, la principale société de sélection de semences biologiques, a annoncé l'achat de la technologie révolutionnaire GeNeeTM de Seed-X.

De Bolster se fait le champion des solutions durables pour les agriculteurs biologiques et exploite la puissance de la technologie GeNeeTM pour améliorer le taux de plantes utilisables de ses semences de tomates, poivrons et concombres.

La technologie GeNeeTM est la première solution de balayage des semences au monde qui utilise la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, plutôt que des processus de tamisage mécanique. En bouleversant le traitement conventionnel des semences, elle établit une nouvelle norme en matière de qualité des lots de semences.

Sa classification non destructive, graine par graine, basée sur l'analyse d'image, prédit la germination et d'autres attributs de qualité non abordés. Elle favorise la réduction des déchets de semences, et augmente les quantités de semences utilisables.

Par conséquent, les fournisseurs de semences peuvent rétablir la valeur marchande de lots autrement invendables.

Avec les procédures de séparation traditionnelles, une moyenne de 10 à 15 % des lots de semences ne répondent pas à la qualité cible. Ce chiffre peut chuter à seulement 5 % avec la trieuse GeNeeTM.

De Bolster a acheté la technologie GeNeetm prête à être intégrée dans une machine de triage construite par la société allemande Petkus Technologie GmbH en partenariat avec Seed-X.

De Bolster utilisera la machine Petkus OS-P pour cartographier la taille, la couleur et d'autres attributs des graines germées, ce qui lui permettra d'améliorer les performances de sa ligne actuelle de traitement des graines et de renforcer ses capacités de production,

Elle fournira à ses clients des graines biologiques, hautement germinatives et vigoureuses, produites de manière durable et plus rentable.

Sarel Ashkenazi, PDG et fondateur de Seed-X Technologies, a déclaré : « Je pense que notre technologie révolutionnaire correspond parfaitement à l'engagement de De Bolster en matière de durabilité et de soutien à l'agriculture biologique. De Bolster fournit déjà aux cultivateurs des semences de haute qualité des meilleures variétés.

En achetant notre technologie GeNeeTM, ils seront en mesure d'améliorer leurs lots de semences, de rationaliser la production et d'exécuter une planification plus efficace de la production de semences. Ils économiseront également sur les frais de stockage et d'exploitation. »

Frank Vosselman, propriétaire de l'entreprise familiale De Bolster, a déclaré : « Après une période de test, nous sommes vraiment ravis de commencer à travailler avec Seed-x. En particulier pour nos clients de serres biologiques high tech », nous voyons que la qualité est essentielle. Avec Seed-x, nous sommes en mesure de porter les plantes utilisables à un niveau supérieur. »

À propos de Seed-X

Seed-X est une société de logiciels de technologie agroalimentaire axée sur l'IA qui révolutionne la qualité des semences et la sécurité alimentaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semences et des céréales au profit des entreprises semencières et alimentaires. La technologie propriétaire de Seed-X, qui combine des capacités d'analyse de vision par ordinateur et d'apprentissage profond, facilite un avenir alimentaire plus durable et plus sûr en abordant de nouveaux attributs de qualité au niveau de la graine unique et en introduisant des capacités innovantes de contrôle et de segmentation de la qualité.

À propos de De Bolster

Avec une grande passion pour l'agriculture biologique, De Bolster est spécialisé dans la sélection et la propagation de semences biologiques produisant plus de 390 variétés de légumes, d'herbes et de fleurs, toutes certifiées biologiques et sans OGM. En tant que sélectionneur innovant, De Bolster est le leader du marché de la courge d'hiver orange pour le marché du frais en Europe du Nord-Ouest ; il développe une large gamme de variétés biologiques en tomates, poivrons, haricots et courges d'été.

