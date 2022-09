LE CALENDRIER D'ABU DHABI ANNONCE 180 JOURS DE FESTIVITÉS, D'INSPIRATION ET DE PREMIÈRES MONDIALES





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT d'Abu Dhabi) a annoncé son programme d'événements pour la saison d'hiver 2022/2023, qui sont destinés à susciter de l'enthousiasme et à élever l'expérience de la destination de la capitale des EAU.

Révélé lors d'une émission de télévision, le calendrier actualisé d'Abu Dhabi s'étend sur 180 jours et propose des concerts extraordinaires d'artistes régionaux et internationaux, des actions sportives et d'e-sports exaltantes, des festivals culturels immersifs, des spectacles familiaux interactifs en direct, des concerts qui attirent les foules et des représentations théâtrales, lyriques et de danse incontournables.

Parmi les événements très attendus du calendrier d'Abu Dhabi, citons les concerts en direct de Sting, Andrea Bocelli et A. R. Rahman, les premiers NBA Abu Dhabi Games, le retour de la Abu Dhabi Showdown Week, avec en tête d'affiche l'UFC 280 : OLIVEIRA vs MAKHACHEV, le spectacle Le Roi Lion de Disney et les IIFA Awards Abu Dhabi 2023. Pour les amateurs de rap et de musique urbaine mondiale, le Wireless Festival fera ses débuts à Abu Dhabi en mars 2023.

S.E. Saleh Mohamed Al Geziry, directeur général du tourisme au DCT d'Abu Dhabi, a déclaré : « Le calendrier d'Abu Dhabi propose une incroyable série d'événements qui vont enthousiasmer nos résidents et nos visiteurs cette saison. Nous sommes impatients de partager Abu Dhabi avec le monde entier en accueillant des spectacles musicaux spectaculaires et des spectacles sportifs mondiaux pleins d'action qui attireront les fans et les familles du monde entier. Il s'agit d'un programme d'événements incroyablement diversifié qui promet de rapprocher les amis, d'enthousiasmer les jeunes et de réunir les familles pour des moments inoubliables dont ils pourront profiter à leur propre rythme. »

Le calendrier complet d'Abu Dhabi étant disponible sur le site Internet de Visit Abu Dhabi, les résidents et les visiteurs peuvent dès à présent commencer à planifier leur emploi du temps pour les événements suivants :

Une programmation musicale mélodieuse et des événements nocturnes électriques

Wireless Festival : le célèbre festival de rap et de musique urbaine de Londres se rendra à Abu Dhabi le 4 mars 2023.

le célèbre festival de rap et de musique urbaine de Londres se rendra à le 4 mars 2023. Sting : le lauréat de 17 Grammy Awards jouera à l'Etihad Arena dans le cadre de sa tournée My Songs , acclamée par la critique, le 27 janvier 2023. Les billets seront mis en vente le 23 septembre.

le lauréat de 17 Grammy Awards jouera à l'Etihad Arena dans le cadre de sa tournée , acclamée par la critique, le 27 janvier 2023. Les billets seront mis en vente le 23 septembre. Andrea Bocelli : le ténor italien sera de retour à Abu Dhabi pour une nuit de musique classique enchanteresse à l'Etihad Park le 24 novembre.

le ténor italien sera de retour à pour une nuit de musique classique enchanteresse à l'Etihad Park le 24 novembre. A. R. Rahman : le lauréat de deux Oscars se produira pour la première fois à Abu Dhabi à l'Etihad Arena le 29 octobre.

: le lauréat de deux Oscars se produira pour la première fois à à l'Etihad Arena le 29 octobre. Amplified Music Festival : cet événement musical de trois jours aura lieu du 11 au 13 novembre à Yas Links Abu Dhabi.

cet événement musical de trois jours aura lieu du 11 au 13 novembre à Yas Links Abu Dhabi. Concerts du Louvre Abu Dhabi : le musée emblématique présentera une série de concerts uniques pour célébrer son cinquième anniversaire, avec Majid Al Mohandis le 11 novembre et Omar Khairat le 13 novembre.

: le musée emblématique présentera une série de concerts uniques pour célébrer son cinquième anniversaire, avec le 11 novembre et le 13 novembre. IIFA Awards Abu Dhabi 2023 : la fraternité du cinéma de Bollywood reviendra à Abu Dhabi les 11 et 12 février 2023 pour un week-end riche en émotions à l'Etihad Arena.

: la fraternité du cinéma de Bollywood reviendra à les 11 et 12 février 2023 pour un week-end riche en émotions à l'Etihad Arena. Middle East Film & Comic Con 2023 : ce festival mondialement connu réunira les amateurs de cinéma, de télévision et de bandes dessinées des EAU avec le plus grand festival de pop-culture de la région en mars 2023.

ce festival mondialement connu réunira les amateurs de cinéma, de télévision et de bandes dessinées des EAU avec le plus grand festival de pop-culture de la région en mars 2023. Westlife : le groupe pop irlandais emblématique se produira à l'Etihad Arena le 29 septembre 2022.

le groupe pop irlandais emblématique se produira à l'Etihad Arena le 29 septembre 2022. Club Social Festival : promettant un week-end de musique, de nourriture et de boissons du 28 au 30 octobre, cet événement mettra en vedette Liam Gallagher , Kaiser Chiefs et Clean Bandit.

promettant un week-end de musique, de nourriture et de boissons du 28 au 30 octobre, cet événement mettra en vedette , Kaiser Chiefs et Clean Bandit. Concerts pour la fête nationale : une série de concerts marquera les célébrations de la fête nationale de cette année dans divers endroits du 1er au 3 décembre.

une série de concerts marquera les célébrations de la fête nationale de cette année dans divers endroits du 1er au 3 décembre. Concerts en arabe : les meilleurs DJ et chanteurs du monde arabe se produiront à Abu Dhabi dans une série de concerts du 14 octobre au 21 décembre. Parmi les artistes figurent Nancy Ajram , George Wassouf , Melhem Zein , Mouhamad Khairy , Wael Kfoury , Ahmed Saad , DJ Aseel, BiGSaM, Aziz Maraka et Siilawy.

Des activités sportives pour gagner des championnats et enthousiasmer les foules

NBA Abu Dhabi Games 2022 : les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks, champions de la NBA en 2020-2021, joueront deux matchs de pré-saison à l'Etihad Arena les 6 et 8 octobre, marquant ainsi les tout premiers matchs de la NBA dans le Golfe arabe.

: les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks, champions de la NBA en 2020-2021, joueront deux matchs de pré-saison à l'Etihad Arena les 6 et 8 octobre, marquant ainsi les tout premiers matchs de la NBA dans le Golfe arabe. NBA District : mettant en valeur la musique, les médias et l'art associés à la culture de la NBA, cet événement immersif et interactif pour les fans se tiendra conjointement avec les NBA Abu Dhabi Games 2022 à Manarat Al Saadiyat du 5 au 9 octobre. Les fans pourront dialoguer avec des personnalités de la NBA du monde entier, assister à d'authentiques divertissements de jeux de la NBA, profiter d'activités pratiques autour du basket et acheter des produits dérivés de la NBA en édition limitée.

: mettant en valeur la musique, les médias et l'art associés à la culture de la NBA, cet événement immersif et interactif pour les fans se tiendra conjointement avec les NBA Abu Dhabi Games 2022 à Manarat Al Saadiyat du 5 au 9 octobre. Les fans pourront dialoguer avec des personnalités de la NBA du monde entier, assister à d'authentiques divertissements de jeux de la NBA, profiter d'activités pratiques autour du basket et acheter des produits dérivés de la NBA en édition limitée. Abu Dhabi Showdown Week (ADSW) 2022 : des concerts, des ateliers, des soirées piscine et des activités dans toute la ville, avec certaines des plus grandes stars de l'UFC, auront lieu du 17 au 23 octobre, avec en tête d'affiche le très attendu UFC 280 : OLIVEIRA vs MAKHACHEV le 22 octobre à l'Etihad Arena.

des concerts, des ateliers, des soirées piscine et des activités dans toute la ville, avec certaines des plus grandes stars de l'UFC, auront lieu du 17 au 23 octobre, avec en tête d'affiche le très attendu UFC 280 : OLIVEIRA vs MAKHACHEV le 22 octobre à l'Etihad Arena. Matchroom Boxing : BIVOL vs RAMIREZ : Dmitry Bivol , détenteur de la ceinture WBA des poids mi-lourds, défendra son titre mondial contre Gilberto 'Zurdo' Ramirez le 5 novembre.

, détenteur de la ceinture WBA des poids mi-lourds, défendra son titre mondial contre Gilberto 'Zurdo' Ramirez le 5 novembre. MENA Games For Change Summit : réunissant des experts mondiaux du jeu, le premier sommet Games for Change au Moyen-Orient et en Afrique du Nord aura lieu les 11 et 12 octobre.

réunissant des experts mondiaux du jeu, le premier sommet Games for Change au Moyen-Orient et en Afrique du Nord aura lieu les 11 et 12 octobre. UAE Warriors : avec des combattants locaux et internationaux, le spectacle reviendra les 20 et 21 octobre, puis en décembre.

avec des combattants locaux et internationaux, le spectacle reviendra les 20 et 21 octobre, puis en décembre. Abu Dhabi T10 League : la sixième édition de cette ligue populaire de cricket se déroulera du 23 novembre au 4 décembre au Sheikh Zayed Cricket Stadium.

la sixième édition de cette ligue populaire de cricket se déroulera du 23 novembre au 4 décembre au Sheikh Zayed Cricket Stadium. BLAST : huit des meilleures organisations de sport électronique du monde se disputeront le prestigieux trophée de la finale mondiale, une part de la cagnotte d'un million de dollars et la possibilité de se vanter d'être les champions 2022 de Counter-Strike les 17 et 18 décembre.

huit des meilleures organisations de sport électronique du monde se disputeront le prestigieux trophée de la finale mondiale, une part de la cagnotte d'un million de dollars et la possibilité de se vanter d'être les champions 2022 de Counter-Strike les 17 et 18 décembre. Liwa Festival : l'événement automobile se déroulera du 22 novembre au 4 décembre, avec des concerts Khaleeji, des activités culturelles et patrimoniales, des stands de nourriture, un cinéma en plein air et un marché de nuit.

Loisirs et sorties en famille

Le Roi Lion de Disney : l'Etihad Arena accueillera une représentation d'un mois de la célèbre comédie musicale de Broadway, du 16 novembre au 10 décembre de cette année.

l'Etihad Arena accueillera une représentation d'un mois de la célèbre comédie musicale de Broadway, du 16 novembre au 10 décembre de cette année. Disney on Ice : la ville accueillera à nouveau ce spectacle familial très populaire du 12 au 16 octobre à l'Etihad Arena.

la ville accueillera à nouveau ce spectacle familial très populaire du 12 au 16 octobre à l'Etihad Arena. Mother of the Nation (MOTN) Festival : offrant un divertissement familial et une sensibilisation culturelle, l'événement reviendra du 9 au 18 décembre avec un programme chargé, comprenant des zones passionnantes et des spectacles en direct, dont le Miami Band.

offrant un divertissement familial et une sensibilisation culturelle, l'événement reviendra du 9 au 18 décembre avec un programme chargé, comprenant des zones passionnantes et des spectacles en direct, dont le Miami Band. Fanzone de la Coupe du monde : Fort de la fièvre du football, Yas Links Abu Dhabi accueillera la Fanzone de la Coupe du monde d' Abu Dhabi du 20 novembre au 18 décembre, pour offrir aux fans une expérience de visionnage pleine d'énergie, un éventail d'options de restauration, une zone de jeux électroniques et d'autres activités liées au football.

: Fort de la fièvre du football, Yas Links Abu Dhabi accueillera la Fanzone de la Coupe du monde d' du 20 novembre au 18 décembre, pour offrir aux fans une expérience de visionnage pleine d'énergie, un éventail d'options de restauration, une zone de jeux électroniques et d'autres activités liées au football. Saison culinaire d'Abu Dhabi : la célébration annuelle de la nourriture de l'émirat se déroulera d'octobre à décembre de cette année dans les cafés et restaurants d' Abu Dhabi , avec un programme varié d'expériences culinaires, de cuisines, de styles et de prix.

la célébration annuelle de la nourriture de l'émirat se déroulera d'octobre à décembre de cette année dans les cafés et restaurants d' , avec un programme varié d'expériences culinaires, de cuisines, de styles et de prix. Blippi The Musical : le célèbre animateur et éducateur pour enfants présente un spectacle musical énergique et en direct pour les jeunes enfants et les familles les 18 et 19 février à l'Etihad Arena.

le célèbre animateur et éducateur pour enfants présente un spectacle musical énergique et en direct pour les jeunes enfants et les familles les 18 et 19 février à l'Etihad Arena. Middle East and North Africa's 50 Best Restaurants 2023 : cet événement à thème culinaire proposera des dîners et des discussions avec des invités, ainsi que la révélation du classement des 50 meilleurs restaurants de la région.

Événements culturels inspirants

Abu Dhabi Art 2022 : la foire d'art annuelle revient du 16 au 20 novembre et rassemble des galeries locales et internationales, ainsi que des expositions, des commandes d'artistes et des installations.

la foire d'art annuelle revient du 16 au 20 novembre et rassemble des galeries locales et internationales, ainsi que des expositions, des commandes d'artistes et des installations. The Traditional Handicrafts Festival 2022 : le festival annuel qui se tient dans le district du patrimoine d'Al Qattara à Al Ain reviendra du 1er au 20 novembre, invitant les visiteurs à découvrir l'artisanat traditionnel des EAU.

