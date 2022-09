ALL4PACK Emballage Paris ? 21 au 24 novembre 2022 : Le salon international précurseur de toutes les solutions durables d'emballage et d'intralogistique





Événement référent et incontournable de fin d'année (du 21 au 24 novembre 2022 ? Paris Nord Villepinte France), ALL4PACK Emballage Paris se positionne comme le salon international précurseur de toutes les solutions durables d'emballage et d'intralogistique, couvrant l'ensemble de la ligne de production, machines comprises. ALL4PACK est une source d'inspiration pour accompagner tous les acteurs de la filière face aux défis actuels et à venir. Dans cette perspective, le salon se distingue en décodant les évolutions du marché et les règlementations, et en mettant également en lumière les innovations.

Un nouveau positionnement plébiscité par les exposants

Salon international généraliste, ALL4PACK Emballage Paris propose une offre complète comprenant toutes les solutions d'emballages et de machines pour toutes les industries.

A ce jour, 1 300 exposants sont attendus, dont environ 50 % d'internationaux. 96 % de la surface du salon est même déjà réservée. De nombreuses entreprises leaders telles que ATLANTA STRETCH, AUER, BFR SYSTEMS, DOMINO, FILPACK, FRANPACK, FROMM, G.MONDINI, GETRA, GOGLIO, ISHIDA, KRONES, MARCHESINI, MARKEM-IMAJE, MOM, NEWTEC BAG PALLETIZING, ROBOPAC, SEW, SHOELLER ALLIBERT, SIDEL, SONCINI, TOSA, ULMA, UNISTA... ont confirmé leur venue.

Une nouvelle implantation pour faciliter la visite

L'édition 2022 d'ALL4PACK Emballage Paris se tiendra dans les Hall 4 et 5A du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.

Cette nouvelle implantation, plus compacte, avec une réelle mitoyenneté des halls, permettra une meilleure répartition des 4 univers du salon (Packaging, Processing, Printing, Intralogistics). Elle facilitera le parcours des 66 000 professionnels attendus (dont 35 % d'internationaux) et répartira de manière plus homogène les flux grâce à des pôles d'animation placés dans chaque zone.

Un contenu riche pour décrypter tendances et innovations

Résolument tournée vers les solutions d'avenir et l'innovation, cette nouvelle édition d'ALL4PACK Emballage Paris proposera un contenu riche et de nombreuses animations et temps forts :

ALL4PACK INNOVATIONS vitrine du palmarès des Awards 2022

vitrine du palmarès des Awards 2022 L'espace Objectif Zéro Impact qui mettra en avant des solutions innovantes à impact positif

qui mettra en avant des solutions innovantes à impact positif L'espace Conférences avec un programme riche et complet animé par des speakers français et internationaux

Une enquête marketing : l'évolution des matériaux d'emballage, vue par les professionnels

Afin d'être au coeur des réflexions du secteur, ALL4PACK Emballage Paris a mené une enquête en mai dernier auprès de 211 décideurs en matière d'emballage, qu'ils soient visiteurs ou exposants sur le salon, afin de mettre en lumière l'état d'esprit du secteur de l'emballage vis-à-vis des défis posés par une nécessaire transition écologique, ainsi que les perspectives d'évolution dans l'utilisation de matériaux plus durables.

L'enjeu des emballages plus respectueux de l'environnement Les types de matériaux utilisés

Découvrez l'intégralité de l'enquête sur le site internet https://www.all4pack.com/Press/ALL4PACK-Press-releases/ALL4PACK-Emballage-Paris-Survey-The-Future-of-packaging-materials-as-seen-by-professionals

