La version Wondershare UniConverter V14.2.0 est garantie pour fonctionner avec les puces Apple Silicon avancées





UniConverter se positionne comme un leader de l'industrie car il est mis à niveau pour être compatible avec le Mac Apple Silicon.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Wondershare UniConverter a publié la V14.2 avec la prise en charge des puces M1/M2. Ces puces, qui ont présenté des résultats impressionnants lors de la WWDC 2022 dans le cadre de la mise à jour du Silicon d'Apple, apportent aux MacBook des augmentations significatives de la vitesse du GPU et 50 % de bande passante mémoire en plus par rapport aux générations précédentes. Désormais, sur les MacBook les plus avancés équipés de puces M1/M2, les utilisateurs peuvent utiliser UniConverter pour gérer tous les formats vidéo.

« UniConverter, une boîte à outils vidéo complète pour convertir, compresser, éditer des vidéos, graver des DVD, et bien plus encore, sa mission est de simplifier le processus d'édition vidéo de chacun. » A déclaré Kevin Young, directeur de produit de Wondershare UniConverter. « Pour tous les créateurs, Wondershare souhaite qu'UniConverter fonctionne parfaitement sur tous les appareils et systèmes. C'est pourquoi UniConverter a achevé la prise en charge du Silicon d'Apple trois mois seulement après sa sortie. »

UniConverter V14.2 est compatible avec Apple Silicon de la manière suivante :

Le support natif du Silicon d'Apple (M1/M2) permet un fonctionnement stable et sans faille d'UniConverter sur tous les ordinateurs Mac équipés de puces Apple Silicon M1/M2. Maximise la puissance d'Apple Silicon et atteint des vitesses de traitement plus rapides qui étaient inatteignables avec la version précédente qui fonctionne sur Rosetta 2.

UniConverter V14.2 a une compatibilité ascendante, il fonctionne donc toujours sans problème avec les MacBooks qui ont des puces Intel. Téléchargez UniConverter depuis le site officiel de Wondershare, et le système installera la version correcte pour la compatibilité avec M1/M2 ou la puce Intel.

Dans l'ensemble, les utilisateurs seront satisfaits du fonctionnement stable et fluide d'UniConverter avec les puces Apple Silicon M1/M2. Il profite de la puissance supplémentaire des puces mises à niveau pour offrir les vitesses de conversion les plus rapides du marché.

Compatibilité et prix

Wondershare UniConverter V 14.2 est compatible avec les MacBook dotés d'une puce Intel ou Apple Silicon. Son prix de départ est de 39,99 ? par an, ou vous pouvez acheter une licence perpétuelle pour 69,99 ?. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez consulter https://uniconverter.wondershare.fr/ ou suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

Contact pour les médias

Frank Zhang

Wondershare

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1895473/1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 03:00 et diffusé par :