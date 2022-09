Sweep lance une solution innovante permettant aux acteurs financiers de piloter les émissions carbone de l'ensemble de leurs portefeuilles d'investissement.





Sweep, la plateforme leader de gestion du carbone, annonce aujourd'hui le lancement de Sweep for Finance, la solution la plus avancée du marché permettant aux acteurs financiers d'obtenir un aperçu complet, et en temps réel, des émissions de leurs investissements, et de collaborer avec les entreprises de leur portefeuille pour réduire leur empreinte climatique.

Les acteurs financiers, tels que les gestionnaires d'actifs, les fonds de capital-investissement, ou les banques, peinent aujourd'hui à mesurer et reporter avec précision l'empreinte carbone de leurs investissements, par manque d'accès aux données des émissions carbone de leurs entreprises en portefeuille. Ces émissions indirectes, ou « émissions financées », peuvent être plus de 700 fois supérieures à celles générées par leurs opérations directes.

L'infrastructure technologique de Sweep a été conçue pour faciliter l'échange de données carbone et favoriser la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. Sweep for Finance aide ainsi les institutions financières à cartographier 100 % des émissions de leur portefeuille et à générer une dynamique de réduction sur l'ensemble de leurs investissements. Cela permet non seulement d'optimiser la décarbonation de leurs activités, mais aussi de donner aux investisseurs les moyens d'accélérer la transition vers une économie bas carbone.

Rachel Delacour, PDG de Sweep, a déclaré : « Le secteur financier ne peut plus se permettre de s'appuyer sur des estimations et des suppositions. Les acteurs financiers ont besoin d'outils fiables pour suivre avec précision leurs émissions carbone et communiquer sur leurs stratégies d'investissement et de réduction du carbone. En s'appuyant sur des données exactes, les institutions financières pourront avancer vers leurs objectifs climatiques et déclarer leurs émissions en suivant les dernières réglementations et cadres de référence climatiques. »

L'évolution rapide des réglementations liées au reporting climatique, notamment le Règlement Disclosure (SFDR) en Europe ou les règles proposées par la SEC aux États-Unis, ajoute de nouvelles exigences de transparence, d'auditabilité et d'exhaustivité des données extra financières sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Sweep for Finance répond à ces problématiques grâce à son approche flexible, en fonction de la maturité et la taille des investissements, et de son analyse détaillée des portefeuilles basée sur la méthodologie du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Des benchmarks sectoriels du Carbon Disclosure Project (CDP) et l'échange sécurisé des données carbone entre les investisseurs et leurs portefeuilles, leur permet d'obtenir des rapports exhaustifs, auditables, et conformes aux réglementations locales et internationales.

Marie-Anne Vincent, vice-présidente de Sweep chargée du financement climatique, a déclaré : «Qu'il s'agisse d'optimiser la collecte et consolidation des données carbone ou de naviguer dans des réglementations en pleine évolution, entreprises et investisseurs doivent travailler ensemble pour piloter et réduire leurs émissions. Cette collaboration est nécessaire pour réduire leur empreinte climatique de façon significative et avoir un réel impact.»

L'approche en réseau de Sweep en matière de gestion du carbone a soutenu de nombreuses organisations dans leur transition bas carbone, dont les fonds de capital-investissement, Coatue et 2050. Ces derniers utilisent la fonction Connect pour obtenir un aperçu granulaire des émissions provenant directement des entreprises de leurs portefeuilles, identifier leurs principales sources d'émissions, et réduire collectivement leur empreinte carbone.

Marie Ekeland, fondatrice de 2050, a déclaré : « Les entreprises qui alignent leurs intérêts économiques aux enjeux sociaux et planétaires seront les leaders de demain. Sweep est une plateforme axée sur les solutions qui vont aider les entreprises à accélérer leur transformation bas carbone. »

Sweep travaille dans différents secteurs, des biens de consommation à l'industrie manufacturière, et élargit à présent sa clientèle aux sociétés de capital-investissement, aux banques, et aux investisseurs avec sa nouvelle plateforme Sweep for Finance.

Après avoir levé 100 millions de dollars 12 mois après le lancement public de sa plateforme, Sweep continue de se développer et à adapter ses fonctionnalités aux industries émettrices de gaz à effet de serre. L'entreprise à mission a été classée parmi les trois premières plateformes de gestion financière dans le Green Quadrant des logiciels de gestion du carbone 2022 par le cabinet de recherche indépendant Verdantix.

Sweep, la plateforme axée sur la donnée, permet de comprendre, gérer, et réduire facilement son empreinte carbone. Sa solution Sweep for Finance, soutient les acteurs financiers dans la gestion et réduction de leurs émissions financées ? les positionnant ainsi comme acteurs de l'économie bas-carbone.

En les connectant aux entreprises de leur portefeuille, Sweep for Finance donne un aperçu complet et détaillée des émissions générées par leur investissement et permet d'agir ensemble dans une dynamique de réduction. Sweep dispose également d'une marketplace intégrée, qui permet de contribuer à des projets de réduction et de séquestration carbone dans le monde entier. En facilitant le partage sécurisé de données carbone, la plateforme délivre des rapports exhaustifs, auditables, et conformes aux réglementations locales et internationales.

Sweep est une entreprise à mission, certifiée B Corp et membres du Carbon Pricing Leadership (Banque mondiale), de France Invest, et de Finance for Tomorrow. L'entreprise est également signataire des Principes pour l'Investissement Responsable de l'ONU.

