Empire State Realty Trust atteint la neutralité carbone pour son portefeuille commercial





Compensation supplémentaire de 100 % de l'utilisation non électrique grâce au soutien à la préservation de 9 000 acres (3 600 hectares) de forêts biodiversifiées

ESRT compensait auparavant l'électricité avec de l'énergie éolienne 100 % renouvelable dans l'ensemble de son portefeuille

NEW YORK, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui avoir atteint la neutralité carbone pour son portefeuille commercial de 9,9 millions de pieds carrés (840 000 m2) grâce à une combinaison de son leadership dans l'industrie des travaux de rénovation éco-énergétiques des bâtiments et d'un nouvel accord de trois ans avec 18 Reserves and ACT . Ce nouvel accord appuie la préservation de près de 9 000 acres (3 600 hectares) de forêts biodiversifiées, ce qui compensera la totalité de la consommation de combustibles fossiles non électriques d'ESRT.

Le leadership continu d'ESRT en matière de durabilité et d'efficacité énergétique a déjà permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Empire State Building de 54 % et de l'ensemble de son portefeuille commercial de 43 %. ESRT a récemment publié le « Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits » (« Livret de l'Empire Building : guide du propriétaire pour des rénovations à faibles émissions de carbone »), développé conjointement avec NYSERDA et soutenu par d'autres propriétaires de New York et la Clinton Global Initiative, pour guider les propriétaires de bâtiments dans les étapes à suivre pour atteindre la neutralité carbone grâce à une réduction des émissions avec moins de dépendance aux compensations et un retour sur investissement prouvé.

« Étant donné que la législation, la demande du marché et les risques liés aux changements climatiques poussent les propriétaires immobiliers à répondre aux exigences en matière de réduction des émissions, les entreprises doivent trouver des moyens plus avancés de compenser leur utilisation actuelle tout en travaillant à réduire les émissions », a déclaré Anthony E. Malkin, président et PDG d'Empire State Realty Trust. « ESRT continue d'innover et de mettre en oeuvre des moyens pour les locataires de haute qualité et de faire bénéficier les investisseurs d'économies et de rendements considérables. Ce partenariat avec 18 Reserves and ACT appuie les efforts visant à conserver et à protéger les forêts qui emmagasinent du carbone au nom d'ESRT et de nos locataires. »

ESRT considère les compensations comme un outil d'atténuation des émissions car elle travaille activement à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions opérationnelles au sein de son portefeuille. En partenariat avec un réseau plus renouvelable, ESRT est en passe d'atteindre son objectif de zéro émission nette avec une réduction de 80 % des émissions opérationnelles à l'Empire State Building d'ici 2030 et dans l'ensemble de son portefeuille commercial d'ici 2035, les 20 % restants étant couverts par des compensations qualifiées. ESRT inclut 100 % des émissions directes (champ d'application 1), des émissions indirectes (champ d'application 2) et des émissions indirectes des actifs loués en aval (champ d'application 3) dans sa définition de la neutralité carbone et ses engagements en matière de réduction des émissions, de compensation et de divulgation, car tous ces domaines sont essentiels pour atteindre la neutralité carbone.

Les 9 000 acres (3 600 hectares) de forêt préservée et biodiversifiée, appartenant au ministère des Forêts et situés près de Cleveland, dans l'Ohio, compenseront entièrement la consommation de vapeur et de gaz naturel d'ESRT. Cette initiative complète la compensation actuelle par ESRT de toute la consommation d'électricité avec des crédits d'énergie renouvelable éoliens à l'Empire State Building depuis 2011 et dans tout le portefeuille depuis janvier 2021 dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Green Mountain Energy. Le contrat de 2021 a fait d'ESRT le plus grand utilisateur national d'énergie 100 % verte dans le secteur immobilier ( source ).

« Nous nous concentrons sur notre objectif de réduire les émissions opérationnelles de 80 % d'ici 2030 pour ESB et 2035 pour l'ensemble de notre portefeuille commercial », a déclaré Dana Robbins Schneider, vice-présidente senior d'ESRT, responsable de l'énergie, de la durabilité et des facteurs ESG. « Alors que nous mettons en oeuvre des mesures pour atteindre cet objectif en partenariat avec le réseau et par le biais de projets axés sur le retour sur investissement, tels que notre projet de canopée solaire de 3,4 MW, de batterie de 8,2 MW et de 80 stations de recharge pour EV à Westchester, New York, nous nous sommes engagés à compenser le reste des émissions de combustibles fossiles associées à notre portefeuille par des sources accréditées et ayant un impact. »

ESRT investit régulièrement dans et met en oeuvre des mesures visant à réduire l'impact environnemental de son portefeuille et partage publiquement de manière transparente ses pratiques de pointe en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions, de bâtiments sains et de qualité de l'environnement intérieur.

« Notre portefeuille demeure une offre attrayante pour les locataires dont la qualité est synonyme de bâtiments sains et écoénergétiques à un prix accessible », a ajouté M. Malkin. De plus amples renseignements sur le leadership d'ESRT en matière de durabilité sont disponibles en ligne .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une société de placement immobilier qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des actifs multifamiliaux à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building, l'édifice le plus célèbre du monde, et de l'attraction n°1 aux États-Unis et n°3 dans le monde selon les Travelers' Choice Awards 2022 de Tripadvisor, l'Empire State Building Observatory, nouvellement réimaginé et emblématique. La société est un chef de file en matière de bâtiments sains, d'efficacité énergétique et de qualité de l'environnement intérieur, et a les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles par mètre (pied) carré de tous les portefeuilles de SCPI cotées en bourse à New York. Au 30 juin 2022, le portefeuille d'ESRT comprend environ 9,2 millions de pieds carrés (860 000 mètres carrés) louables de bureaux, 700 000 pieds carrés (65 000 mètres carrés) louables de commerces de détail et 625 unités résidentielles réparties dans deux propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous pouvez identifier ces déclarations par notre utilisation de mots tels que « suppose », « croit », « estime », « s'attend à », « entend », « projette », « projet » ou le négatif de ces mots ou expressions similaires qui ne se rapportent pas à des questions historiques. Vous devez faire preuve de prudence en interprétant et en vous appuyant sur des énoncés prospectifs, car ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de l'ESRT et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats réels, le rendement ou les réalisations. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, (i) la crise actuelle de santé publique et les perturbations économiques dues à la pandémie de COVID-19, (ii) une défaillance des conditions ou de la performance concernant tout événement ou transaction décrit ci-dessus, (iii) les incertitudes et risques environnementaux liés au changement climatique, aux conditions météorologiques défavorables, à l'élévation du niveau de la mer et aux catastrophes naturelles, (iv) l'exactitude de nos méthodologies et de nos estimations concernant les mesures et les objectifs ESG, (v) la volonté et la capacité des locataires à collaborer à la communication des mesures ESG et à l'atteinte des objectifs ESG, (vi) l'impact de la réglementation gouvernementale sur nos efforts ESG, (viii) et d'autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés par ESRT et ESROP auprès de la SEC, y compris ceux énoncés dans chacun des rapports annuels d'ESRT et d'ESROP sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 à la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi l'exige, l'ESRT et l'ESROP n'ont pas l'obligation de mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou tout autre raison.

