La Banque Nationale appuie les communautés touchées par la tempête Fiona





MONTRÉAL, le 25 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Nationale annonce un don de 75 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux communautés touchées par la tempête Fiona qui a frappé l'Est du pays au cours de la fin de semaine. La Banque déploiera également des mesures spécifiques visant à aider ses clients touchés.

Les membres du public qui souhaiteraient faire un don au Fonds de secours : Ouragan Fiona de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire à partir du site Web de l'organisme.

« Nous sommes touchés par les événements qui se sont produits au cours de la fin de semaine dans l'Est du pays. Nos pensées sont avec nos employés et clients affectés de près ou de loin par la situation », explique Laurent Ferreira, président et chef de la direction à la Banque Nationale. « Nos équipes dans l'Est du Québec et en Atlantique seront présentes pour les appuyer dans cette épreuve. »

Les clients touchés sont invités à communiquer avec leur succursale afin de discuter de toute demande ou encore à joindre les services bancaires par téléphone au 1 888 835-6281.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 387 milliards de dollars au 31 juillet 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 25 septembre 2022 à 18:22 et diffusé par :