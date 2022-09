AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera le point sur les mesures frontalières





OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, l'honorable Mona Fortier, Pre?sidente du Conseil du Tre?sor, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et des représentants du gouvernement tiendront une conférence de presse relatives aux mesures frontalières du Canada.

Les participants répondront aux questions des médias après leurs allocutions.

Date

Le 26 septembre 2022

Heure

08h30 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Sir John A. Macdonald Building, 144 Wellington Street, Ottawa

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Il existe également une ligne de téléconférence pour écouter l'événement :

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local à composer :

613-954-9003

Code d'accès : 2348850

REMARQUE : Afin d'assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 25 septembre 2022 à 18:00 et diffusé par :