Xinhua Silk Road : Des experts prévoient l'essor de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle

PÉKIN, 25 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (VEN) est sur le point d'entrer dans une période florissante après être passée par les phases initiales et de croissance, ont déclaré des experts à l'occasion du forum sino-allemand sur le développement de l'industrie des VEN ce mercredi.

Ces experts, ainsi que des universitaires et des entrepreneurs participant au forum qui s'est tenu à Hefei, capitale de la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, ont estimé que la Chine devait accélérer le développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle grâce à l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux services.

Hildegard Müller, présidente du Verband der Automobilindustrie (VDA) ou Association allemande de l'industrie automobile, a appelé l'industrie automobile à accélérer le développement des véhicules électriques (VE), à améliorer les performances des batteries des VE et à élargir la portée des systèmes de recharge afin de faciliter la concrétisation des objectifs de neutralité carbone de la Chine et de l'Allemagne.

À l'avenir, l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle devrait présenter de nouvelles tendances dans trois domaines, notamment les batteries à faible teneur en carbone, haut de gamme et intelligentes, l'itération rapide des plates-formes de châssis électriques et le développement innovant de l'infrastructure énergétique, comme le système de recharge et le raccordement du véhicule au réseau, a déclaré Ouyang Minggao, membre de l'Académie chinoise des sciences.

À l'heure actuelle, le développement du marché des VEN en Chine est passé d'une phase axée sur les politiques à une phase axée sur le marché. En 2022, les ventes de VEN en Chine devraient augmenter d'environ 56 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,5 millions de véhicules, selon les prévisions de Shi Jianhua, secrétaire général adjoint de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Dans la province de l'Anhui, l'une des principales plateformes de l'industrie des VEN en Chine, des mesures détaillées et pragmatiques ont été élaborées pour stimuler l'industrie locale des VEN sous plusieurs aspects, notamment en favorisant le développement des VEN et des véhicules connectés intelligents (VCI) afin de créer des pôles industriels de classe mondiale pour les VEN et les VCI, selon Wang Yi, inspecteur secondaire de la commission de réforme et de développement de la province.

M. Gabardi, PDG de Volkswagen Anhui, a indiqué que le premier modèle de l'entreprise entrera en production en octobre en tant que voiture de préproduction et que la production en série commencera en 2023.

Le forum est principalement organisé par le gouvernement populaire de la province de l'Anhui. Au cours du forum, le China Economic Information Service et la CAAM ont publié conjointement un rapport sur le développement de haute qualité de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (VEN) pour décrire les situations concrètes de l'industrie à partir des politiques relatives, du développement des entreprises, des applications, des ressources de soutien et du développement des VCI.

