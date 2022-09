Fiona : Desjardins accompagne ses membres et clients touchés par la tempête





Un don de 75 000 $ est octroyé à la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes sinistrées

MONTRÉAL, le 25 sept. 2022 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins mettra rapidement en place des mesures d'accompagnement pour ses membres et clients touchés par la tempête Fiona et se joint à la Croix-Rouge canadienne en octroyant un don de 75 000 $ à son Fonds de secours.

« Il est impossible de rester insensible devant une telle dévastation,?a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous allons mettre rapidement en place des mesures d'accompagnement pour nos membres et clients qui sont touchés par cette tempête. De plus, nous joignons notre voix à ceux et celles qui viennent en aide aux personnes touchées en versant 75 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge ».

Nos membres pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour obtenir des solutions qui répondent à leur besoin ou à leur situation, comme la révision de certains produits de financement.

Les points de service de Desjardins sont tous accessibles dans les régions touchées et les caisses seront ouvertes comme à l'habitude lundi.

Nos membres et clients qui ont des besoins en assurance peuvent faire une réclamation en ligne via l'adresse desjardins.com/nousjoindre ou parler à un conseiller au 1 888 776-8343.

Rappelons que les dons versés à la Croix-Rouge canadienne permettront d'apporter des secours, d'accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement, de réduire les risques de catastrophes et de renforcer la résilience individuelle et communautaire.

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 25 septembre 2022 à 15:23 et diffusé par :