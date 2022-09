La Banque Scotia appuie les efforts de secours dans l'Est du Canada au moyen d'un don à la Croix-Rouge canadienne





TORONTO, le 25 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia fait un don de 250?000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes touchées par l'ouragan Fiona qui s'est abattu sur l'Est du Canada. Ce don vise à contribuer à la résilience et aux efforts de reprise des collectivités les plus touchées.

«Le passage de l'ouragan Fiona a été dévastateur sur les collectivités et les personnes qui vivent dans l'Est du Canada. Un grand nombre de nos clients, employés, proches et amis sont touchés,» a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Les Canadiens de l'Est sont extrêmement résilients. C'est une source d'inspiration de les voir s'unir et s'entraider durant cette période difficile. Nous continuerons d'appuyer les habitants de cette région afin de les aider à se remettre de la tempête et à réparer les dommages qu'elle a causés.»

La Banque Scotia s'engage à aider ses clients à traverser cette période difficile et, au besoin, elle mettra en place des mesures additionnelles pour les soutenir, notamment en leur proposant le report de versements, le remboursement de frais et un accès plus facile à des fonds. Les clients de l'Est du Canada qui ont besoin d'aide ou de conseils à l'égard de leurs besoins en matière de services bancaires sont invités à communiquer avec la Banque Scotia en appelant au 1-800-575-2424.

Les dons pour le Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada peuvent être faits en ligne sur le site www.croixrouge.ca, ou dans les succursales de la Banque Scotia à l'échelle du Canada à compter du 27 septembre 2022. Les fonds amassés permettront de combler les besoins les plus pressants des sinistrés et à ceux-ci de se rétablir.

