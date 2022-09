Hydro Ottawa envoie des équipes pour participer aux efforts de restauration de la Nouvelle-Écosse suite au passage de l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Des équipes d'Hydro Ottawa se préparent à quitter Ottawa demain matin pour se rendre en Nouvelle-Écosse afin de réparer les dommages causés par l'ouragan Fiona qui a traversé la province samedi, avec des pluies abondantes et des vents atteignant plus de 150 kilomètres à l'heure dans certaines régions.

Les équipes d'Hydro Ottawa répondent à l'appel à l'aide de Nova Scotia Power qui rapporte que plus de 400 000 clients sont privés d'électricité dans la province.

En tant que fier membre du Groupe d'entraide de l'Atlantique Nord, Hydro Ottawa offre une aide mutuelle aux autres services publics de l'Atlantique Nord en temps de crise, en prêtant des gens de métier qualifiés et de l'équipement sur une base non lucrative.

Dans le but de rétablir l'électricité pour les résidents de la Nouvelle-Écosse le plus rapidement possible, Hydro Ottawa envoie une équipe de techniciens spécialisés dans les lignes électriques, ainsi que d'autres membres du Groupe d'entraide de l'Atlantique Nord, afin de participer aux efforts de rétablissement et de réparation des dommages causés par la tempête, notamment les arbres déracinés, les lignes électriques abattues et les poteaux brisés.

Faits saillants

Pour le moment, l'équipe qui se rend en Nouvelle-Écosse comprend 10 techniciens de lignes électriques, cinq camions, un superviseur d'équipe, un partenaire en matière de sécurité et un mécanicien de flotte.

L'assistance mutuelle constitue une ressource de restauration efficace et essentielle pour les services publics. Les entreprises d'électricité peuvent augmenter la taille de leur main-d'oeuvre spécialisée en faisant appel à des travailleurs d'autres services publics dans les zones non touchées.

Hydro Ottawa est membre du Groupe d'entraide de l'Atlantique Nord (NAMAG) et participe à d'autres groupes d'entraide, notamment le Groupe canadien d'entraide (CanMAG) à l'échelle nationale et le Groupe d'entraide de l' Ontario (OnMAG) à l'échelle provinciale, afin de s'assurer que l'aide est disponible en cas d'événement de grande envergure.

est membre du Groupe d'entraide de l'Atlantique Nord (NAMAG) et participe à d'autres groupes d'entraide, notamment le Groupe canadien d'entraide (CanMAG) à l'échelle nationale et le Groupe d'entraide de l' (OnMAG) à l'échelle provinciale, afin de s'assurer que l'aide est disponible en cas d'événement de grande envergure. Hydro Ottawa a déjà envoyé des équipes pour participer aux efforts de restauration dans le Maine (octobre 2019), en Caroline du Nord en prévision de l'ouragan Florence (septembre 2018), en Géorgie à la suite des ouragans Harvey et Irma (septembre 2017) et au Connecticut / New Jersey après l'ouragan Sandy (2012). Hydro Ottawa a également offert une assistance mutuelle aux services publics canadiens, notamment Hydro Québec, Toronto Hydro et Hydro One.

a déjà envoyé des équipes pour participer aux efforts de restauration dans le (octobre 2019), en Caroline du Nord en prévision de l'ouragan Florence (septembre 2018), en Géorgie à la suite des ouragans Harvey et Irma (septembre au / après l'ouragan Sandy (2012). Hydro a également offert une assistance mutuelle aux services publics canadiens, notamment Hydro Québec, Toronto Hydro et Hydro One. À la suite de la tempête Derecho qui a frappé la capitale nationale en mai 2022, Hydro Ottawa a reçu de l'aide mutuelle par l'entremise de OMAG de Cornwall Electric, Kingston Utilities, London Hydro et Toronto Hydro.

Les fortes pluies et les inondations créent un environnement unique et dangereux pour les travailleurs des services publics et le public. Grâce à leurs années de formation, les techniciens de lignes électriques assurent la sécurité du public et rétablissent le courant dans les situations les plus difficiles.

Citation

"Au début de l'année, nous avons constaté de visu à quel point Mère Nature peut être dévastatrice pour nos clients, nos communautés et nos infrastructures. Après avoir reçu un soutien extraordinaire de la part de nos services publics voisins, nous savons maintenant, plus que jamais, combien il est important de s'unir dans les moments difficiles. C'est pourquoi je suis fier de voir nos employés dévoués sauter en première ligne pour aider leurs pairs en Nouvelle-Écosse."

- Bryce Conrad, Président et chef de la direction

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 353,000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 25 septembre 2022 à 13:39 et diffusé par :