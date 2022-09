Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés - Se retrouver!





MONTRÉAL, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la recherche d'un endroit où il est possible de socialiser, s'informer, s'impliquer, s'entraider ou s'amuser? Ne cherchez plus! À l'occasion de la Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés qui se déroule du 25 septembre au 1er octobre 2022 et dont le thème est « Se retrouver! », allez à la découverte du Centre communautaire pour aînés (CCA) de votre communauté!

À la suite de plusieurs mois de crises sanitaires pendant lesquels ils ont assuré un important filet social à près de 80 000 aînés, les CCA souhaitent faire connaître leurs milieux d'appartenance où il fait bon se retrouver tant au niveau personnel que collectivement!

Offrant de nombreux services aux personnes aînées afin de favoriser leur maintien dans la communauté (dont les services de popote roulante, d'accompagnement-transport, d'aide aux emplettes, d'appels d'amitié et de sécurité, de repérage, d'écoute, d'accompagnement et de référence vers les ressources appropriées), les CCA sont également des lieux d'appartenance et d'implication qui, grâce à leurs offres d'activités diversifiées, contribuent à briser l'isolement et à améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui s'y rejoignent! Pensons notamment aux différentes activités physiques, sociales, culturelles, artistiques et ludiques, aidant à la santé globale, qu'ils offrent quotidiennement dans une atmosphère agréable où il fait bon se retrouver!

Que ce soit pour socialiser, s'informer, s'impliquer, s'entraider ou s'amuser, les Centres communautaires pour aînés sont des endroits tout indiqués pour se retrouver! Pour découvrir celui près de chez-vous, consultez le Répertoire des membres de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) et n'hésitez pas à communiquer avec leurs équipes.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant une soixantaine d'organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

Site Internet : www.aqcca.org

