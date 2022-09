Élections provinciales de 2022 : le vote par anticipation est annulé dimanche aux Îles-de-la-Madeleine





QUÉBEC, le 24 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Élections Québec informe les électrices et les électeurs des Îles-de-la-Madeleine que les bureaux de vote par anticipation seront fermés le dimanche 25 septembre en raison du passage de l'ouragan Fiona. Le bureau de la directrice du scrutin sera également fermé pour la journée.

Le vote par anticipation se tiendra toutefois le lundi 26 septembre, si les conditions météorologiques le permettent. Exceptionnellement, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 22 h ce jour-là. L'adresse des bureaux de vote par anticipation est indiquée sur l'avis d'inscription que les électeurs ont reçu par la poste ainsi qu'au www.elections.quebec.

Les électrices et les électeurs pourront également voter au bureau de la directrice du scrutin, du 27 au 29 septembre. Au besoin, ils pourront aussi s'inscrire sur la liste électorale ou modifier leur inscription au même endroit, avant d'exercer leur droit de vote. Le bureau de la directrice du scrutin, madame Sophie Cassis, est situé au 15, chemin Principal.

Le lundi 3 octobre, le vote se tiendra de 9 h 30 à 20 h.

Pour en savoir plus, les électeurs peuvent communiquer avec Élections Québec au 1 888 ELECTION.

