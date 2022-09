Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le samedi 24 septembre 2022

16 h 30

Le premier ministre et le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, Bill Blair, tiendront un point de presse concernant l'ouragan Fiona. La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, et le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., seront présents.