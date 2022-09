Sinopec reçoit un certificat de navigabilité pour la première production à grande échelle de biocarburants en Chine

Sinopec Zhenhai Refinery of China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a obtenu un certificat de navigabilité pour le biocarburéacteur délivré le 19 septembre par l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). Le premier...

Les marchés mondiaux de l'énergie ont changé radicalement dans le dernier semestre, principalement à cause de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Face à la volatilité des prix et aux inquiétudes autour de la sécurité énergétique, le...

Les Canadiens de tout le pays ressentent les effets des changements climatiques et prennent des mesures dans leurs communautés pour les contrer. D'un bout à l'autre du pays, le gouvernement du Canada soutient des projets qui réduisent la pollution,...

Le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera du financement pour aider le Confederation College of Applied Arts and Technology à atteindre ses...