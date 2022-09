LES ÉQUIPES D'INTERVENTION D'URGENCE EN CAS DE CATASTROPHE DE L'ARMÉE DU SALUT SE MOBILISENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS DES PERSONNES TOUCHÉES PAR L'OURAGAN FIONA





TORONTO, le 24 sept. 2022 /CNW/ - Devant ce qui est considéré comme une tempête historique et un événement météorologique sans précédent dans la région du Canada atlantique, l'Armée du Salut mobilise du personnel formé pour nourrir, hydrater, abriter et soutenir les premiers intervenants et les personnes touchées par l'ouragan Fiona.

Votre soutien immédiat nous aidera à répondre aux besoins urgents de milliers de personnes et de familles déplacées de leurs maisons en raison des inondations et des pannes de courant.

Comment aider

Faites un don par téléphone : 1 800 725-2769

Visitez armeedusalut.ca

À propos de l'Armée du Salut :

Les Services d'urgence et d'aide aux sinistrés de l'Armée du Salut fournissent des secours au Canada depuis 125 ans. Leur première intervention remonte à l'explosion d'Halifax, en 1917. L'Armée avait alors dépêché du personnel de partout au pays pour aider aux secours, qui ont duré des mois.

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui oeuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptions en lien avec la consommation de substance, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

