Cogeco et ses employé(e)s se mobilisent pour l'environnement dans 22 communautés en Amérique du Nord





MONTRÉAL, le 24 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, 480 employé(e)s de Cogeco s'enracinent une fois de plus dans leurs communautés alors que l'entreprise tient sa deuxième Journée d'engagement communautaire 1Cogeco visant la plantation d'arbres ainsi que le nettoyage de sentiers et de berges. Cette initiative annuelle qui se déroule à l'échelle de l'entreprise à travers le Québec, l'Ontario et dans plusieurs États aux États-Unis implique des centaines d'employé(e)s de Cogeco et permet d'appuyer 23 organismes à but non-lucratif dans diverses communautés locales desservies par Cogeco.

En plus de participer activement au développement de ses communautés et de poser des gestes concrets pour l'environnement, cette journée permet de soutenir les actions de divers organismes sans but lucratif, parmi lesquels on retrouve Soverdi , la Fondation Trois-Rivières durable , Conservation Halton , Trees for Nipissing , New London Trees et One Tree Planted . Notons que ces organismes oeuvrent pour la protection, la restauration et la gestion des ressources naturelles dans nos communautés.

«?Cette journée témoigne de notre engagement à bâtir un avenir durable, à investir dans des initiatives environnementales locales pour soutenir nos communautés et à promouvoir l'action climatique. Quelle fierté d'avoir pris part aux côtés de mes collègues à cette journée durant laquelle nos employé(e)s, du Canada et des États-Unis, se mobilisent, au même moment, pour une cause commune », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco. « Chez Cogeco, nous prenons des mesures concrètes pour relever les défis liés aux changements climatiques et sommes devenus la première société de télécommunications canadienne à se fixer une cible ambitieuse de réduction des émissions liées à ses activités qui est en accord avec la marche à suivre pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. »

Voici des faits saillants de l'initiative de cette année :

480 participant(e)s à travers l'organisation;

participant(e)s à travers l'organisation; Dans 22 communautés;

communautés; Qui plantent 976 arbres ou semences (qui capteront, au cours des dix prochaines années, environ 60 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre);

arbres ou semences (qui capteront, au cours des dix prochaines années, environ tonnes d'émissions de gaz à effet de serre); Pour appuyer 23 organismes à but non lucratif;

organismes à but non lucratif; Dans deux pays, deux provinces et huit États américains.

Un engagement ferme contre les impacts des changements climatiques

Déterminée à ouvrir la voie vers la décarbonation dans le secteur des télécommunications, rappelons que Cogeco a présenté au cours de la dernière année son premier Plan d'action pour le climat qui décrit les principales actions que prend la société pour le climat, pensons à la signature par Cogeco de l'engagement «?Business Ambition for 1.5°C?» et sa participation à la campagne « Les grands gestes : afin d'accélérer la transition climatique de Montréal », de Partenariat Climat Montréal.

Le leadership philanthropique de Cogeco encore une fois reconnu

L'engagement social fait partie de l'ADN de Cogeco, comme en témoigne son solide engagement philanthropique auprès de plus de 700 organisations locales et sa détermination à développer ses communautés. À cet égard, Cogeco est fière d'annoncer qu'elle vient de recevoir, pour une troisième année consécutive, la certification Entreprise généreuse d'Imagine Canada qui souligne l'excellence ainsi que le leadership de l'entreprise en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale des entreprises.

Pour en apprendre davantage sur notre Journée d'engagement communautaire 1Cogeco ainsi que sur nos autres initiatives, visitez notre site Internet .

