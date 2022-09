Zoomlion célèbre son 30e anniversaire en soulignant son engagement mondial envers la responsabilité sociale





CHANGSHA, Chine, 23 septembre 2022 /CNW/ - Le mois de septembre 2022 marque la Journée internationale de la charité et coïncide aussi avec le 30e anniversaire de la fondation de Zoomlion. Au cours des trois dernières décennies, Zoomlion s'est acquittée activement de ses responsabilités sociales, en coopérant avec les organismes de bienfaisance et les services de gestion des urgences, et en accomplissant continuellement des activités précises de réduction de la pauvreté et d'autres activités vitales de bien-être social.

Le 30e anniversaire de Zoomlion célèbre ses percées et développements continus, ainsi que l'engagement inébranlable de l'entreprise envers la responsabilité sociale. Zoomlion croit que la philanthropie d'entreprise crée de l'inclusion, de la résilience et des liens sociaux. En se concentrant sur les besoins des groupes vulnérables au moyen d'actions philanthropiques, Zoomlion se consacre à contribuer au développement de la culture, de la science et du sport dans la société, et à promouvoir les droits des groupes marginalisés et défavorisés.

Voici les faits saillants des initiatives mondiales de responsabilité sociale de Zoomlion :

Soutien pendant la pandémie mondiale

Au début de la pandémie de Covid-19, à un moment où la demande pour l'équipement médical était très forte, Zoomlion a fait don de trois lots de près de 700 000 équipements de protection médicale à 43 pays et régions pour aider les populations locales à lutter contre la pandémie.

Dons de machines agricoles pour promouvoir le développement local

Machines de récolte de canne à sucre pour aider le secteur agricole de la République dominicaine.

20 millions de yuans à l'Azerbaïdjan, y compris pour 45 véhicules d'assainissement et de nettoyage.

Soutien pour de l'équipement agricole au Timor-Leste représentant plus de 3 millions de yuans.

Participation active pour soutenir les victimes de séisme

Zoomlion fait également un usage actif de son équipement pour mener à bien un vaste travail de responsabilité sociale dans les situations de secours d'urgence contre les tremblements de terre, les inondations et les sécheresses, et a participé activement au sauvetage des personnes touchées par les dommages causés aux infrastructures par les tremblements de terre de Wenchuan, de Yushu et de Ya'an. Le 5 septembre, lorsqu'un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 a frappé Luding, Zoomlion s'est immédiatement engagée dans des opérations de secours d'urgence et de secours aux sinistrés avec huit grues et excavatrices.

Éducation et réduction de la pauvreté

Depuis plus de 20 ans, Zoomlion lance des projets d'aide pour améliorer les installations d'éducation dans les régions éloignées, en les mettant en lien avec des ressources pédagogiques de qualité pour aider les étudiants à terminer leurs études avec succès. À ce jour, l'entreprise a donné plus de 28 millions de yuans et aidé plus de 45 000 étudiants à entrer à l'université.

Zoomlion répond activement aux 17 objectifs de développement durable proposés par les Nations Unies. Outre les objectifs « Bonne santé et bien-être » et « Éducation de qualité », Zoomlion promeut également celui de l'« Énergie propre » grâce à ses innovations dans les produits durables et les processus de fabrication écologique, en s'acquittant de ses responsabilités en tant qu'entreprise citoyenne internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1906234/1.jpg

SOURCE Zoomlion

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 21:31 et diffusé par :