Unilumin Sports et Manchester City poursuivent leur partenariat mondial

Les deux champions s'associent une fois de plus.

SHENZHEN, Chine, 23 septembre 2022 /CNW/ - Le 20 septembre 2022, la cérémonie de signature de l'accord de coopération stratégique entre Unilumin Sports et le Manchester City Football Club a eu lieu au siège social de l'Unilumin Group à Shenzhen. Sur la base de la coopération stratégique mondiale établie en 2021, les deux parties ont décidé de poursuivre leur partenariat.

Scott Munn, PDG de City Football Group China, et Lin Mingfeng, PDG et président de l'Unilumin Group, ont assisté à la cérémonie en tant que représentants des deux parties et ont signé l'accord de coopération.

Au cours des cinq dernières saisons de Première Ligue, Manchester City a remporté le championnat quatre fois. M. Lin a d'abord félicité le club pour ces réalisations exceptionnelles. Il a ajouté que c'était un titre durement gagné pour Manchester City et que tous les joueurs, les entraîneurs et le personnel ont déployé des efforts importants. La coopération entre les deux parties est en fait l'union de deux champions, car Unilumin est également le champion de la technologie d'affichages à DEL dans l'industrie manufacturière.

Au cours de la dernière année, Unilumin a équipé le stade Etihad, le stade du Manchester City Football Club, avec des écrans à affichage à DEL à double couche orientés vers le terrain ainsi que le système de commande correspondant.

Scott Munn, PDG de City Football Group China, a salué la poursuite du partenariat mondial avec Unilumin. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet : « Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing ont été phénoménales, et le système d'affichage à DEL d'Unilumin est impressionnant. Bénéficiant de l'innovation, de la technologie et des solutions offertes par Unilumin, le Manchester City Football Club s'est engagé à améliorer l'infrastructure du stade, modifiant ainsi l'expérience d'affichage du contenu des matchs grâce à la technologie d'affichage à DEL. Manchester City se réjouit à la perspective d'une coopération et d'une communication plus étendues avec Unilumin. »

Unilumin et Manchester City se sont unis de nouveau cet automne, approfondissant ainsi la coopération mondiale entre les deux parties. À l'avenir, la technologie d'affichage à DEL offrira une expérience visuelle immersive au public, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des stades. Grâce à une solution sportive en constante amélioration s'appuyant sur le concept de Metasight, Unilumin créera de nouvelles scènes immersives avec la technologie 3D sans lunettes et la réalité étendue pour les amateurs du monde entier, faisant du sport un lien important pour les fans et propageant l'esprit sportif dans le monde entier.

Fondé en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été inscrit à la bourse de Shenzhen en 2011. Unilumin a établi des centres de R-D en Chine, au Japon et aux États-Unis, et a étendu ses réseaux de vente et de services à plus de 160 pays dans le monde.

