Q4 Inc. est reconnu comme une des entreprises à plus forte croissance du Canada par The Globe and Mail

Q4 Inc. (TSX:QFOR), ("Q4" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer son classement à l'édition 2022 du Canada's Top Growing Companies de Report on Business.

Canada's Top Growing Companies classe les entreprises canadiennes sur la base de la croissance de leur chiffre d'affaires sur trois ans. Q4 Inc. s'est qualifié avec une croissance triannuelle de 220%.

"C'est pour nous un honneur d'être reconnus comme une des entreprises à plus forte croissance du Canada pour la troisième année consécutive par The Globe and Mail", déclare Darrell Heaps, fondateur et PDG. "Nous sommes extrêmement fiers de la croissance que nous avons générée, et cette reconnaissance est le véritable reflet de l'engagement de nos employés à aider nos clients à réussir sur les marchés de capitaux."

Canada's Top Growing Companies est un classement éditorial qui a été lancé en 2019. Son objectif est de rendre hommage aux entrepreneurs les plus audacieux en identifiant et en mettant à l'honneur les entreprises innovantes du Canada. Pour être admissibles à ce programme volontaire, les entreprises ont dû suivre un rigoureux processus de candidature et répondre aux exigences de chiffre d'affaires. Au total, 430 entreprises ont assuré leur place au classement de cette année.

La liste complète 2022 ainsi que sa couverture éditoriale sont publiées dans le numéro d'octobre de Report on Business. Retrouvez la liste en ligne en cliquant ici.

"Canada's Top Growing Companies reconnaît l'incroyable niveau d'ambition et d'innovation des entrepreneurs du Canada", déclare Dawn Calleja, rédactrice du magazine Report on Business. "La prochaine génération d'entreprises canadiennes peut s'inspirer de ce classement."

"Dans un monde incertain, les récits des entreprises figurant au classement 2022 du magazine Report on Business représentent une lueur d'optimisme", déclare Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction de The Globe and Mail. "The Globe and Mail les félicite pour leurs accomplissements."

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés. L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus sur Q4, veuillez visiter www.q4inc.com.

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante société de médias du Canada, qui mène le débat national et instaure le changement de politique depuis 1844 par l'entremise d'un journalisme courageux et indépendant. Grâce à notre couverture primée du monde des affaires, de la politique et des questions nationales, le journal The Globe and Mail compte chaque semaine 5,9 millions de lecteurs dans ses formats imprimé et numérique, et le magazine Report on Business compte 2,3 millions de lecteurs à chaque édition papier et numérique. Dans un monde en perpétuel mouvement, notre investissement dans des sciences des données innovantes témoigne de la volonté de The Globe à évoluer sans relâche. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

