PCT International engage un directeur financier dynamique





Le rebond constant de PCT International sur le marché du haut débit et des télécommunications a été encore stimulé par le recrutement de Simit Shah comme directeur financier. Fort de 20 ans d'expérience dans les domaines de la trésorerie, des marchés de capitaux et de la finance d'entreprise, nationale et internationale, Simit Shah se réjouit de mettre en avant la solidité de PCT sur le marché.

M. Shah orientera l'évaluation et la structuration des stratégies de financement, en s'appuyant sur l'expérience acquise durant ses fonctions précédentes, pour mener la transformation de l'entreprise. M. Shah est titulaire d'un B.S. en chimie de l'université de Villanova et d'un MBA de la Ross School of Business de l'université du Michigan. « L'engagement de PCT en faveur de l'innovation depuis 25 ans m'a permis un choix facile pour rejoindre leur solide équipe à Tempe », a déclaré M. Shah.

Dans ses fonctions précédentes, M. Shah a négocié, structuré et géré avec succès de nombreuses facilités et stratégies de financement. Il a notamment fait partie intégrante de l'équipe chargée de mener la transition de la plus grande entreprise d'éducation propriétaire cotée en bourse vers une entité privée détenue par un consortium de sociétés de capital-investissement. L'expertise reconnue de M. Shah en matière d'aide aux entreprises en période de transformation s'avérera cruciale dans les années à venir. C'est un directeur financier tourné vers l'avenir, doté d'une énergie positive et de connaissances dans tous les domaines nécessaires pour réussir.

PCT a l'intention de se positionner comme acteur clé des télécommunications dans le monde en proposant de nouveaux produits aux principaux opérateurs, tant au niveau national qu'international. Steve Youtsey, fondateur et président de PCT, a déclaré : « Simit possède les qualifications et l'expérience nécessaires pour accompagner nos besoins de croissance. Je suis enthousiaste concernant l'avenir de PCT, car notre expérience unique du "dernier kilomètre" confère à PCT un avantage pour la nouvelle génération de solutions de connectivité à large bande et de fibre optique à domicile », a ajouté M. Youtsey.

À propos de

PCT International, Inc. est une société privée au service d'un segment important de l'infrastructure mondiale des télécommunications. Depuis sa création, PCT a obtenu ou enregistré un total de 170 brevets innovants dans le domaine du haut débit. PCT a fabriqué plus d'un million de kilomètres de câbles coaxiaux grâce à ses technologies exclusives. PCT a également vendu plus de quatre milliards de connecteurs de câble dans le monde. Depuis 25 ans, le câble coaxial et les connecteurs brevetés de PCT ont été installés dans des millions de foyers et d'entreprises du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.pctinternational.com/our-company/.

