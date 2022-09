Justin Boxford nommé président mondial de la marque Estée Lauder





The Estée Lauder Companies (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui que Justin Boxford a été nommé président mondial de la marque Estée Lauder, à compter du 1er septembre 2022. Justin succède à Stéphane de La Faverie, dont la promotion au poste de président exécutif du groupe rentre dans le cadre d'une évolution organisationnelle annoncée la semaine dernière. Dans ses nouvelles fonctions, Justin relève de Stéphane et continuera à faire partie de l'Executive Leadership Team (ELT) de la société.

En tant que président de la marque mondiale, Justin sera chargé de la stratégie à court et à long terme d'Estée Lauder, notamment en matière d'innovation, de développement des produits, de la croissance en Amérique du Nord et à l'international, du comportement consommateur en marketing et de l'évolution de la distribution. Il travaillera en étroite collaboration avec les membres de l'équipe de direction mondiale d'Estée Lauder afin de garantir le succès de la marque dans l'entreprise et renforcer sa pertinence durable auprès des consommateurs du monde entier.

« Justin est un leader dynamique qui apporte à Estée Lauder une expertise reconnue en matière de création de marques de prestige et de luxe, une profonde compréhension du paysage commercial mondial et une vaste expérience dans le domaine de la transformation de l'expérience en ligne et omnicanale », a déclaré Stéphane. « Ses résultats probants en matière de leadership d'équipes et d'aspiration grandissante de la marque font de lui le leader idéal pour continuer à développer la croissance et la solidité exceptionnelles de notre marque phare ».

Justin rejoint Estée Lauder après avoir passé près de six ans à la tête de La Mer, où il a obtenu des résultats exceptionnels en augmentant les ventes nettes pour en faire la marque la plus performante de l'entreprise, et en consolidant son leadership dans le domaine des soins de luxe pour la peau. Sous la direction de Justin, La Mer a élargi et diversifié son portefeuille de produits, en créant de multiples figures héroïques de moteurs de croissance, et en lançant avec succès des produits qui ont permis de renforcer l'architecture de luxe de la marque, entre la puissance de l'ultime sérum « The Treatment Lotion » et le traitement ultra-luxueux « Genaissance de la Mertm ». Justin a également dirigé l'équipe de La Mer pour faire progresser de manière significative les revendications, l'accréditation et le positionnement scientifique grâce à des innovations commerciales révolutionnaires, comme la récente campagne du pré ou post-sérum dermique « Le Concentré ».

Justin a également placé au coeur de son mandat chez La Mer l'accroissement de l'objectif de la marque La Mer en se dédiant en permanence à la conservation des océans, comme l'illustre la mise en oeuvre d'initiatives durables intégrées au modèle commercial de la marque, et en stimulant la sensibilisation grâce à un storytelling axé sur l'objectif. Justin est reconnu pour avoir défendu l'objectif de La Mer dans tous les secteurs de l'entreprise en favorisant la culture de l'équité et l'inclusion en interne, et en apportant de la valeur et du sens dans le coeur des fidèles clients de La Mer.

Depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 2004, Justin a occupé plusieurs postes de direction partout dans le monde, dans plusieurs marques, régions et canaux. Avant de rejoindre La Mer, Justin a occupé le poste de vice-président principal international, chez Estée Lauder et TOM FORD BEAUTY. Précédemment, Justin résidait à Hong Kong où il gérait les mêmes marques pour la région Asie-Pacifique (APAC). Justin a joué un rôle déterminant pour faire progresser les stratégies numériques, omnicanales et de pertinence locale de la marque Estée Lauder à l'échelle internationale, contribuant ainsi à consolider sa position de première marque de soins de la peau au monde. Il a également dirigé le lancement réussi de TOM FORD BEAUTY à l'internationale, notamment en Chine et dans la région APAC. Auparavant, Justin occupait le poste de vice-président d'Estée Lauder, Travel Retail.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du marketing et de la vente de produits de qualité de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que Estée Lauder, Aramis, Clinique, LAB Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

ELC-B

