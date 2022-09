La dernière liste FourKites des transporteurs européens de premier plan illustre le retour sur investissement des données en temps réel de haute qualité sur la chaîne d'approvisionnement





Leader de la visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement, FourKites publie aujourd'hui sa liste PCL mondiale des transporteurs de premier plan, qui distingue la communauté en pleine expansion des courtiers, transporteurs et prestataires de services logistiques répondant aux normes les plus élevées d'excellence opérationnelle en matière de visibilité dans tous les modes de transport.

Pour figurer sur la PCL, les transporteurs doivent démontrer leur capacité à fournir des données de haute qualité, cohérentes et précises concernant la majeure partie de leurs expéditions, afin de permettre à leurs clients expéditeurs et à d'autres partenaires de l'écosystème de rationaliser leurs opérations, d'accélérer les temps de rotation des quais d'expédition, de réduire les niveaux de stock et d'optimiser les coûts de main-d'oeuvre.

Au cours du premier semestre 2022, 685 transporteurs ont intégré la PCL, avec une augmentation de 8 % pour les transporteurs basés en Europe. Ces transporteurs de premier plan ont enregistré un pourcentage de suivi nettement plus élevé, en moyenne, par rapport aux transporteurs qui ne figurent pas à la PCL. Au cours des six derniers mois, les transporteurs ayant rempli les conditions requises pour figurer sur la liste des transporteurs de premier plan ont assuré en moyenne le suivi de 92,6 % de leurs envois routiers avec une visibilité en temps réel, contre 74,3 % seulement pour les transporteurs ne figurant pas sur la liste.

"Nous nous sommes associés à FourKites pour développer notre activité", déclare Vladas Ston?ius, CCO, Vlantana. "Les fournisseurs attendent de plus en plus des transporteurs qu'ils fournissent des données en temps réel sur toutes les expéditions. Et grâce à FourKites, nous sommes en mesure de le faire de manière efficace et cohérente, et ainsi conquérir de plus gros clients et augmenter nos marges."

Fait notable, les transporteurs de premier plan ont enregistré des taux de croissance plus élevés que leurs homologues non-PCL. En Europe, entre le second semestre 2021 et le premier semestre 2022, les transporteurs PCL ont vu le volume de leurs expéditions augmenter de 9 %, alors que les transporteurs non-PCL de la région ont subi une baisse de 2 %.

"Répondre aux critères de la liste des transporteurs de premier plan de FourKites est une distinction de plus en plus importante pour les transporteurs, les courtiers et les 3PL qui ont besoin de se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif et volatil", a déclaré Jason Eversole, vice-président, opérations et stratégie des transporteurs, FourKites. "Nous nous réjouissons de la croissance continue du nombre total de transporteurs PCL, mais également des avantages commerciaux évidents qu'ils tirent de leur excellence en matière de visibilité."

La liste des transporteurs de premier plan est disponible ici, où les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en fonction des capacités des transporteurs, des modes de transport, des zones géographiques couvertes et d'autres critères pertinents.

Les transporteurs de premier plan témoignent des avantages du programme :

"Transervice est honoré d'être reconnu comme l'un des premiers transporteurs FourKites. FourKites a permis à Transervice, et à nos clients, de profiter d'une visibilité sans précédent sur nos opérations logistiques. Cette capacité assure une transparence totale tout au long de la chaîne d'approvisionnement et contribue à une utilisation efficace des ressources. Nous sommes fiers de ce partenariat avec FourKites, et nous attendons avec impatience la poursuite de leur croissance et de leur innovation."

- Tom Poduch, directeur principal, solutions, chez Transervice.

"Van den Bosch recherche toujours de nouvelles opportunités pour rendre sa chaîne d'approvisionnement plus efficace et durable. Alimentées par les données, les perspectives et les connaissances, l'innovation et la numérisation sont des moteurs déterminants. Figurer à la liste PCL témoigne d'une belle reconnaissance et confirme notre position de transformateur de l'offre dans le secteur du vrac."

- Marrit Hopmans, responsable des données et des applications, Van den Bosch.

"En tant qu'ancien employé de FourKites, je sais par expérience à quel point leur technologie est essentielle pour l'ensemble du secteur. TransLoop est particulièrement fier d'être reconnu comme un transporteur de premier plan par FourKites. Nous poursuivrons nos efforts, quels que soient les besoins de nos partenaires expéditeurs et transporteurs, pour faire de TransLoop le courtier partenaire le plus transparent et le plus fiable du secteur."

- Nick Reasoner, PDG, TransLoop

