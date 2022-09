Augmentation des salaires des psychologues dans le réseau public : un pas dans la bonne direction





MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ) se félicite de la reconnaissance par le premier ministre François Legault, lors du débat des chefs, de l'importance d'augmenter rapidement la rémunération des psychologues du réseau public.

Tout comme les leaders d'autres partis politiques, M. Legault s'est montré sensible vis-à-vis la santé mentale de la population et prêt à faire ce qu'il faut pour rendre le salaire des psychologues plus compétitif avec le secteur privé et ainsi freiner leur exode. L'importance de régler les problèmes d'attraction et de rétention des psychologues dans le réseau public pour le bien-être de la population est un enjeu primordial qui occupe désormais une plus grande place dans les priorités des partis politiques.

Nous sommes heureux de voir que le premier ministre, contrairement à son ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, comprend l'importance de cet enjeu crucial qu'est l'accessibilité aux services des psychologues au sein du réseau public.

Si l'augmentation des salaires est un pas dans la bonne direction, nous souhaitons toutefois rappeler qu'il est essentiel, pour améliorer l'accès aux psychologues dans le réseau public, de créer un syndicat dédié aux psychologues puisque ceux-ci n'ont pas de voix dans la structure actuelle pour négocier la rémunération et pour protéger leur autonomie professionnelle et leurs postes. Cela assurera la pérennité des services des psychologues pour la population et les générations futures.

La Coalition des psychologues du réseau public québécois sera heureuse de continuer à collaborer avec le prochain gouvernement pour mettre en place ces solutions. Unissons nos forces pour la santé mentale des Québécois et des Québécoises.

Profil de la CPRPQ

La CPRPQ est un organisme sans but lucratif dont l'objectif principal est de permettre aux Québécois-ses un meilleur accès aux soins psychologiques au sein des institutions publiques. Tous les membres du conseil d'administration de la CPRPQ sont bénévoles et travaillent également comme psychologue/neuropsychologue dans le réseau public. La CPRPQ compte actuellement plus de 1200 membres.

