ELEVAI Labs, Inc. annonce l'agrandissement de son laboratoire, ce qui favorisera une multiplication par cinq de ses capacités de fabrication de produits





- La construction d'un espace de laboratoire BPL donnant accès à des laboratoires adjacents certifiés BPFa représente le troisième agrandissement de l'entreprise en 2 ans

- La nouvelle installation permet à ELEVAI de cultiver ses exosomes exclusives aux fins de production à grande échelle

- L'entreprise a l'intention de doubler de nouveau son espace consacré aux laboratoires et son effectif d'ici la fin de 2023, afin de répondre à la demande croissante et de satisfaire aux prévisions de l'entreprise sur le plan de la part de marché

NEWPORT BEACH, Californie, le 23 sept. 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC., une société de soins esthétiques régénérateurs pour la peau basés sur la science et les données, est heureuse d'annoncer l'achèvement des travaux d'agrandissement de son espace de laboratoire et de ses bureaux de Davis, en Californie, pour tenir compte de l'augmentation récente de ses ventes et de la croissance de sa gamme de produits à court terme.

Le laboratoire et les bureaux à la fine pointe de la technologie de l'entreprise, qui marquent son troisième agrandissement en deux ans, donnent à cette dernière l'évolutivité accrue nécessaire pour produire en série ses deux premiers produits sous la bannière E-Series; ELEVAIenfinitytm et ELEVAIempowertm. L'agrandissement augmente les capacités de production de l'entreprise d'environ 500 % et lui permet de poursuivre ses activités de recherche et développement visant la conception de sa prochaine gamme de produits d'esthétique médicale.

Une section de l'installation, qui a été construite dans des conditions aseptiques rigoureuses conformément aux normes BPL (bonne pratique de laboratoire) et fonctionnera selon ces normes, est utilisée pour la culture de cellules et la production d'exosomes de cellules souches exclusives de l'entreprise pour des applications topiques. La nouvelle installation donne également accès à un éventail de bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour la recherche et le développement de produits ultra-purs de qualité médicale. Cet agrandissement permet à l'entreprise de renforcer sa base de recherche existante et d'innover davantage alors qu'elle s'efforce de terminer ses activités de recherche et de développement dans le but de commercialiser 3 ou 4 nouveaux produits au cours des six prochains mois.

Parmi les principales caractéristiques de cette installation, mentionnons un service de sécurité accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, une régulation du climat à la fine pointe, une capacité d'entreposage frigorifique accrue, ainsi que des salles supplémentaires consacrées à la culture cellulaire et aux activités de recherche et développement afin d'effecteur davantage de recherches à l'interne. L'espace contient plusieurs salles de culture cellulaire contenant des hottes de biosécurité et des incubateurs de culture cellulaire. Cet agrandissement permet de doubler la capacité de culture tissulaire de l'entreprise de manière efficace. Les capacités de ce laboratoire plus vaste comprennent la culture à grande échelle de cellules souches mésenchymateuses (CSM) et la production de masse d'exosomes dérivés de cellules souches, la cryopréservation, l'entreposage à froid, différentes formes de microscopie et d'analyse cellulaire, ainsi qu'un espace d'entreposage frigorifique et de traitement beaucoup plus vaste.

La gestion du laboratoire agrandi est assurée par Matt DiBella, un professionnel chevronné du génie biochimique qui a plus de cinq ans d'expérience comme directeur de laboratoire spécialisé dans la culture de cellules souches. M. DiBella supervisera le laboratoire. Il sera appuyé par une équipe de scientifiques spécialisés dans les cellules souches, encadrée et formée par Jordan R. Plews, scientifique principal et chef de la direction d'ELEVAI Lab. L'entreprise a également établi récemment un partenariat avec l'Université de Californie à Davis et la CSUS pour faire croître davantage son équipe et recruter certains des talents les plus prometteurs de la région métropolitaine de Sacramento.

Voici la déclaration de Matt DiBella, directeur du laboratoire :

« Après des mois de travail acharné, nous sommes fiers de pouvoir compter sur un nouveau laboratoire à la fine pointe de la technologie. L'augmentation de l'espace consacré aux laboratoires et l'acquisition de nouveaux équipements de laboratoire nous permettent d'accroître notre production d'environ 500 %.

Nous continuons de recruter du personnel et d'agrandir notre équipe pour soutenir le nouvel espace de laboratoire plus vaste, et nous sommes ravis de faire partie d'une communauté croissante d'entreprises scientifiques dans la région métropolitaine de Sacramento. »

À propos d'ELEVAI LABS, INC.

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches. Pour trouver un professionnel des soins de la peau ELEVAI autorisé, veuillez suivre ce lien : How to buy - ELEVAI Skincare . Pour en savoir plus : www.ElevaiLabs.com

