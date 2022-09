SHEIN annonce son défilé de mode Rock The Runway : SHEIN for All, qui présentera ses collections automne-hiver 2022





Le deuxième spectacle annuel comprendra des prestations spéciales d'artistes comme Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia et d'autres! Christian Siriano fera également une apparition spéciale

QUI : SHEIN, détaillant en ligne de premier plan qui propose des produits de mode, de beauté et d'art de vivre, avec Avril Lavigne , Christian Siriano , Shenseea , Ylona Garcia de 88rising et plus encore!

QUOI : SHEIN, présente ROCK THE RUNWAY : SHEIN FOR ALL, un défilé de mode hybride, électrisant et non traditionnel rythmé par la musique de vedettes mondiales et d'artistes émergents, le tout accompagné d'une chorégraphie hautement dynamique. L'événement, qui sera diffusé en direct, comprendra des prestations d' Avril Lavigne , de Shenseea , de Ylona Garcia de 88rising, de Brooke Eden , d' Alexander Jean , de Victoria Kimani , d' Owenn ,de The Future X , et de Haley Reinhart . Le créateur de mode primé Christian Siriano présentera également sa nouvelle collaboration avec la marque MOTF de SHEIN.

QUAND : 25 septembre 2022 à 14 h (HNP)

OÙ : L' application gratuite de SHEIN ainsi que les pages officielles de SHEIN sur YouTube , Twitter , Instagram et Facebook

POURQUOI : En tant que guichet unique pour les amateurs de mode, SHEIN souhaite offrir mode, musique et danse à tout le monde dans le cadre de cet événement spécial inoubliable visant à célébrer #SHEINforALL! Pour en savoir plus, visitez https://shein.com/campaign/fw22 .

LIEN VERS IMAGE PROMOTIONNELLE : RTR : SFA PROMO IMAGES

À propos de SHEIN :

SHEIN est un détaillant en ligne mondial de mode et d'art de vivre qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. Nous utilisons une technologie de fabrication sur demande pour relier les fournisseurs à notre chaîne d'approvisionnement agile. Cela réduit le gaspillage lié aux stocks et nous permet d'offrir une variété de produits abordables à des clients partout dans le monde. Depuis nos bureaux internationaux, nous desservons des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN, visitez le site www.SHEIN.com .

